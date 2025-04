Amendoim ou peta? Formato de asteroide impressiona cientistas

A sonda espacial Lucy, da Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa, fez observações detalhadas de um asteroide de formato único que se formou há cerca de 150 milhões de anos. A sonda começou a enviar imagens coletadas durante o sobrevoo realizado no domingo (20/4), a aproximadamente 960km do asteroide Donaldjohanson.

Timelapse divulgada pela Nasa do asteroide Donaldjohanson (foto: NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL)

Os cientistas já sabiam que o asteroide apresentava grandes variações de brilho ao longo de um período de 10 dias, e algumas das expectativas da equipe Lucy foram confirmadas quando as primeiras imagens mostraram o que parecia ser um binário de contato alongado, um objeto formado pela colisão de dois corpos menores. No entanto, a equipe se surpreendeu com o formato peculiar. Uns enxergam um amendoim. Outros veem uma peta.

"O asteroide Donaldjohanson tem uma geologia surpreendentemente complexa", afirma Hal Levison, pesquisador do Southwest Research Institute, em Boulder, no Colorado, explicando que o estudo detalhado dessas estruturas revelará informações importantes sobre os blocos de construção e os processos de colisão que formaram os planetas em nosso Sistema Solar.

A partir de uma análise preliminar das primeiras imagens disponíveis coletadas pelo gerador de imagens L'LORRI da sonda espacial, o asteroide parece ser maior do que o estimado originalmente, com cerca de 8km de comprimento e 3,5km de largura em seu ponto mais largo.

Neste primeiro conjunto de imagens de alta resolução enviadas pela sonda espacial, o asteroide completo não é visível, pois é maior do que o campo de visão do gerador de imagens, e a equipe levará até uma semana para baixar o restante dos dados do encontro da sonda espacial para obter uma imagem mais completa da forma geral do asteroide.

Assim como Dinkinesh, o primeiro alvo de sobrevoo de Lucy, Donaldjohanson não é um alvo científico primário da missão Lucy. O sobrevoo de Dinkinesh foi um teste do sistema para a missão, enquanto este encontro serviu como um ensaio geral, no qual a equipe conduziu uma série de observações densas para maximizar a coleta de dados, e os dados coletados pelos outros instrumentos científicos de Lucy serão recuperados e analisados nas próximas semanas.

A sonda Lucy passará a maior parte do restante de 2025 viajando pelo cinturão principal de asteroides e encontrará o primeiro alvo principal da missão, o asteroide troiano de Júpiter, Eurybates, em agosto de 2027.