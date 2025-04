TikTok lança feed com conteúdos educativos e celebra presença feminina na ciência

O TikTok lançou no Brasil uma nova ferramenta de página inicial, chamada feed STEM. A iniciativa visa oferecer conteúdos checados de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática para os usuários, sobretudo entre aqueles mais jovens. Em paralelo ao lançamento, na terça-feira (22/4), a empresa reuniu uma equipe de mulheres no Sesi Lab, em Brasília, para celebrar o protagonismo feminino na ciência dentro e fora da plataforma.

A advogada Fayda Belo viu a vida mudar após fazer um vídeo respondendo uma informação falsa no TikTok. A gravação viralizou e seu bordão "aí é crime" se popularizou. No evento, Fayda ressaltou que sua intenção é transmitir informações sobre Direito para o público feminino. "Eu não posso falar com uma mulher com diploma apenas, mas com todas as mulheres", afirmou.

A nova ferramenta lançada pela plataforma, o feed STEM, tem como objetivo potencializar a voz de criadores como Fayda. Ela funciona como um segundo feed "Para Você", com conteúdos de ciência e de tecnologia. O feed será ativado automaticamente em contas de usuários entre 13 e 17 anos, e pode ser ativada por pessoas maiores de 18 anos nas configurações de preferências de conteúdo.

Segundo a plataforma, todos os vídeos STEM são analisados por curadores e especialistas para garantir a qualidade da informação. "No TikTok, entretenimento e aprendizado andam juntos, e estamos empolgados em proporcionar essa nova oportunidade de gerar conhecimento", afirmou o Gerente de Políticas Públicas do Tik Tok para o Brasil.

No Sesi Lab, especialistas da plataforma discutiram como a nova ferramenta tem impulsionado a visibilidade de mulheres cientistas. Desde o lançamento global, o feed STEM acumulou quase 200 milhões de visualizações e aumentou em 18% o volume de conteúdos educativos no Tik Tok.

"Essa empresa fez com que a minha revolta rompesse muros e bolhas para criarmos amanhã um Brasil mais justo, mas equânime e que todas as mulheres se sintam parte dele", finalizou Fayda.