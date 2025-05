Consumo de abacate na gravidez pode reduzir alergias nos bebês, diz estudo

Na etapa da gravidez, as gestantes passaram por questionário que analisa a ingestão de qualquer quantidade de abacate no primeiro e no terceiro trimestre da gestação - (crédito: Julie Henriksen por Pixabay)

Pesquisa na Finlândia mostra que o consumo de abacate durante a gestação pode estar relacionada ao menor desenvolvimento de alergias alimentares no bebê. Para entender os impactos da fruta, o estudo fez ajustes de outros fatores como idade, escolaridade, qualidade da dieta, tabagismo, consumo de álcool, IMC no primeiro trimestre e amamentação.

Os pesquisadores analisaram 2.272 duplas de mães e bebês. Na etapa da gravidez, as gestantes passaram por questionário que avalia a ingestão de qualquer quantidade de abacate no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Depois do nascimento, as mulheres respondem a outra avaliação, que questiona se os filhos apresentaram algum tipo de alergia nos primeiros 12 meses de vida.

Para a pesquisa, foram considerados quatro tipos de alergia: rinite, sibilância paroxística (distúrbio respiratório), eczema (alergia na pele) e alergia alimentar.

Os resultados mostram que a incidência da alergia foi de 2,4% nas crianças cujas mães consumiram abacate no primeiro ou terceiro semestre de gestação. Entre as que não consumiram, a recorrência foi de 4,2%.

“Não há cura para alergias alimentares, mas estratégias promissoras de prevenção e tratamento estão em desenvolvimento, assim como pesquisas emergentes como esta”, destacou a autora do estudo e professora sênior da Universidade da Finlândia Oriental Sari Hantunen. O artigo completa que os resultados não são conclusivos e que são necessários outros estudos para confirmar a relação analisada em outros públicos.