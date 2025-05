Índia planeja voo espacial tripulado para 2027

A agência espacial da Índia anunciou, nesta terça-feira (6), que planeja lançar uma missão orbital não tripulada de sua nave Gangayaan no final deste ano, em preparação para o primeiro voo com astronautas no início de 2027.

"Isso representa a ascensão da Índia como potência espacial mundial", declarou Jitendra Singh, ministro da Ciência e Tecnologia indiano, em um comunicado.

O país mais populoso do mundo lançou um ambicioso programa espacial, que ganhou força e envergadura na última década. O primeiro-ministro Narendra Modi anunciou que a Índia quer enviar um homem à Lua em 2040.

"A missão orbital não tripulada Gaganyaan está a caminho de ser lançada no final deste ano, com testes de recuperação já realizados com a ajuda da Marinha e outros simulacros de recuperação no mar já previstos", informou o Departamento de Espaço em um comunicado.

"Esses marcos culminarão com o primeiro voo espacial tripulado da Índia em 2027, que colocará em órbita astronautas indianos a bordo de um foguete indiano a partir do solo indiano", acrescentou.

A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês) indicou que espera alcançar esse marco no primeiro trimestre de 2027.

"O treinamento dos astronautas avança a bom ritmo", disse. "Quatro pilotos da Força Aérea Indiana, selecionados como astronautas, completaram sua formação na Rússia e estão recebendo uma instrução complementar específica para a missão na Índia".

A Índia alcançou os feitos de potências consolidadas na conquista do espaço a um preço muito mais econômico. Em agosto de 2023, tornou-se o quarto país a levar uma nave não tripulada à Lua, após Rússia, Estados Unidos e China.