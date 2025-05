Dose de creatina melhora desempenho cognitivo durante privação de sono, revela estudo

Um estudo publicado na revista Scientific Reports em fevereiro de 2024, revelou que uma única dose elevada de creatina monohidratada pode melhorar significativamente o desempenho cognitivo durante períodos de privação de sono. A pesquisa foi conduzida por cientistas do Instituto de Neurociência e Medicina e do Hospital Universitário de Aachen, na Alemanha.

Tradicionalmente, os benefícios da creatina para o cérebro eram associados a suplementações prolongadas ou resistência a atividades físicas que exigiam esforço muscular. No entanto, este estudo demonstrou que uma única dose é capaz de induzir alterações cerebrais e melhorar funções cognitivas em curto prazo. Os participantes, submetidos a 21 horas de privação parcial de sono, apresentaram melhorias em tarefas de memória de palavras, lógica e velocidade de processamento.

Durante o teste, o grupo de 15 participantes passaram a noite acordados realizando testes. Ao ingerir, pelo menos, 20 gramas do suplemento, esse grupo apresentou melhora nos desempenho cognitivo. Nas quatro primeiras horas após a ingestão do suplemento, apresentaram um pico de melhora do desempenho cognitivo e os efeitos se mantiveram por cerca de nove horas.

As análises mostraram que a creatina aumentou os níveis de fosfocreatina, ATP e a relação tCr/tNAA. Esses três componentes estão ligados à energia cerebral. Quando o corpo está cansado e o cérebro precisa continuar funcionando — como em uma noite mal dormida —, ter essas substâncias em níveis adequados ajuda a manter o foco, a memória e o raciocínio funcionando melhor.

Por isso, o estudo mostrou que a suplementação com creatina, que aumenta esses compostos, pode proteger o desempenho mental mesmo quando estamos privados de sono. Essas mudanças indicam uma melhora no metabolismo energético do cérebro, essencial para manter o desempenho cognitivo sob estresse.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores alertam que o uso indiscriminado de altas doses de creatina pode sobrecarregar os rins e trazer riscos à saúde. Portanto, não é recomendado que indivíduos utilizem essa estratégia sem orientação médica. São necessárias mais pesquisas para determinar a segurança e eficácia da suplementação de creatina em diferentes contextos.