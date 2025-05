Pais anunciam morte de uma das gêmeas siamesas separadas em Goiás

Por meio de redes sociais, os pais das gêmeas siamesas que moram em São Paulo, divulgaram a morte de Kiraz, de um ano e seis meses, nesta segunda-feira (19/5).

Leia também: Evento promove intercâmbio dos saberes ancestrais com a modernidade

As gêmeas eram unidas pelo tórax, abdômen e bacia. Segundo informações divulgadas após o procedimento, Kiraz e Aruna tiveram febre alta e ficaram entubadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As irmãs viajaram até Goiânia, para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiás (Hecad) para realizar o procedimento com o médico e deputado Zacharias Calil, que já realizou 22 cirurgias desse porte no Brasil. Até o fechamento dessa matéria, a causa da morte ainda havia sido divulgada.

Cirurgia

As gêmeas passaram por uma cirurgia de separação no último dia 11 de maio. A complexidade da cirurgia chama atenção, pois o procedimento durou 19 horas e contou com 16 especialistas e uma equipe multidisciplinar de 50 profissionais.

Leia também: Bebê do DF é o primeiro a receber dose do remédio mais caro do mundo pelo SUS

As irmãs eram unidas pelo osso ísquio e tinham três pernas. Além disso, compartilhavam a bacia, abdômen e tórax e diversos órgãos. Eram consideradas isquiópagas triplas.