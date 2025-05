Gafanhoto nasce com "lancheira" para primeira refeição em ambiente seco

Gafanhotos que vivem em lugares com condições secas frequentes têm filhotes menores do que os que vivem em condições úmidas - (crédito: Imagem de Ralf Kunze por Pixabay )

Um artigo publicado por periódico de Oxford nesta terça-feira (27/5) revela que, em condições secas, filhotes de gafanhotos nascem com a primeira refeição já no intestino. Conhecida como “estratégia da lancheira”, a técnica permite que os insetos menores consigam ter mais energia para buscar mais alimentos depois de saírem dos respectivos ovos.

Gafanhotos que vivem em lugares com condições secas frequentes, como o deserto do Saara, têm filhotes menores do que os que vivem em condições úmidas. A falta de umidade e o fato de os insetos estarem em grupo ou não nesses locais alteram a forma com que recursos reprodutivos são alocados.

Gafanhotos criados em grupo, por exemplo, produzem ovos maiores que geram filhotes com maior tolerância à fome, se comparados aos criados de forma isolada. Os filhotes de ovos gerados na seca, sejam pequenos ou médios, apresentam uma estratégia que os permite viver mais tempo sem se alimentar do que filhotes de ovos gerados no úmido. Gráfico mostra diferenças entre gafanhotos criados isolados e em grupo e em condições secas e úmidas (foto: Reprodução/Maeno et al. via PNAS Nexus/Oxford) Leia também: Único inseto da Antártida tem mecanismo de sobrevivência desvendado

Como estratégia de sobrevivência, os gafanhotos nascidos em condições secas guardam no próprio estômago uma pequena quantidade de vitelo — a gema dos ovos nos quais foram gerados. Com a “primeira refeição feita” após a eclosão, eles garantem um pouco mais de energia e tempo para encontrar outros alimentos, como plantas, do que se tivessem nascido com o estômago vazio.

A descoberta foi feita a partir de experimentos de laboratório, em que foram criados gafanhotos em condições controladas. De acordo com a observação dos insetos, os filhotes pequenos nascidos na seca, com as "lancheiras", viveram 65% mais do que filhotes de tamanho normal em condições de fome.

Os resultados da pesquisa revelam o quanto gafanhotos têm a capacidade de se adaptar, a partir de recursos embrionários, para sobreviver em habitats imprevisíveis.