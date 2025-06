As quatro dicas de ouro de Harvard para diminuir consumo de açúcar

Um docinho de vez em quando não faz mal, mas o excesso de açúcar na alimentação pode trazer consequências sérias para a saúde. Estudos científicos feitos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontam que o consumo elevado de açúcar está ligado ao aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares, acne e até alguns tipos de câncer. Além disso, o impacto vai além do físico: o açúcar também pode afetar negativamente a saúde mental, contribuindo para sintomas de depressão, oscilações de humor e queda nos níveis de energia.

A boa notícia é que adotar hábitos saudáveis pode fazer uma grande diferença. De acordo com especialistas da Harvard Health, pequenas mudanças na rotina ajudam a reduzir o consumo de açúcar de forma natural e sem sacrifícios extremos. Confira:

1. Comece o dia com um bom café da manhã

Pular o café da manhã pode parecer inofensivo, mas pode aumentar a vontade de consumir doces ao longo do dia. “Comece o dia com uma refeição nutritiva e substancial para evitar desejos. Aveia cortada em aço, ovos e frutas são boas opções para o café da manhã”, orienta a publicação da Harvard.

A primeira refeição do dia não precisa ser grande, mas deve incluir alimentos saudáveis e energéticos. Isso contribui para um melhor controle do apetite e favorece escolhas alimentares mais conscientes.

2. Afaste as tentações

Ter doces e alimentos industrializados em casa não é um problema — o desafio está em como organizá-los. Uma dica valiosa é manter guloseimas fora do alcance dos olhos e colocar frutas, castanhas e outros lanches saudáveis em locais visíveis e de fácil acesso. Segundo os especialistas, com o tempo o paladar se adapta e a vontade por doces diminui naturalmente.

3. Dê preferência aos alimentos integrais e não processados

Priorizar alimentos naturais e minimamente processados também é uma estratégia eficaz. Eles tendem a ser mais nutritivos e menos calóricos, além de não conterem açúcares adicionados. “Consumir mais desses alimentos pode substituir as fontes processadas de açúcares adicionados na dieta”, afirma a Harvard Health.

Começar as refeições com vegetais, proteínas e carboidratos saudáveis também é uma boa prática, pois ajuda a reduzir a ingestão de doces ou sobremesas.

4. Leia os rótulos com atenção

Nem sempre o açúcar está onde se espera. Molhos para salada, temperos prontos, pães e até iogurtes considerados “fitness” podem conter grandes quantidades de açúcar escondido. Por isso, ler os rótulos dos alimentos é um passo importante.

A recomendação é observar a lista de ingredientes e preferir produtos com menos aditivos e nomes complicados — geralmente, quanto mais natural, melhor. Atenção redobrada com bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos de caixinha, considerados uma das piores formas de consumo de açúcar por sua rápida absorção e pouco valor nutricional.

Menos é mais

Reduzir o açúcar não significa eliminá-lo completamente da vida. O equilíbrio é o mais importante. Com mudanças simples e conscientes no dia a dia, é possível manter uma alimentação mais saudável, com mais disposição e menos riscos para a saúde. Afinal, cuidar do que se coloca no prato também é uma forma de autocuidado.