Foco! Conheça alimentos que ajudam a melhorar a concentração

Você se sente disperso, sem foco ou com dificuldade para se concentrar nas tarefas diárias? Essa é uma queixa cada vez mais comum. Um estudo publicado em janeiro de 2021, pelas Universidades da Pensilvânia e Stanford, revelou uma queda drástica no tempo de atenção. Enquanto em 2004 a média era de dois minutos e meio, em 2012 caiu para 75 segundos e, em 2023, chegou a apenas 47 segundos.

Além de reduzir o tempo de tela, a alimentação pode ser uma grande aliada para melhorar o foco. A nutricionista Paula Uessugue, professora de Nutrição do Centro Universitário UNICEPLAC, explica que consumir alimentos ricos em gorduras saudáveis, como o ômega-3, sementes de nozes, chia, linhaça e frutas vermelhas, é fundamental para aprimorar a concentração. "Esses alimentos são ricos em triptofano, um precursor da serotonina, neurotransmissor essencial para melhorar a concentração, regular o humor e o sono", diz.

Paula Uessugue destaca ainda que aminoácidos como a teanina, presente no chá-verde, auxiliam tanto na concentração quanto na redução da ansiedade. "Eles melhoram a função intestinal e, consequentemente, a função cerebral ao longo dos dias, podendo trazer benefícios para a vida toda", ressalta a nutricionista.

Alan Martins, especialista em neurociência do comportamento da plataforma Wefit, reforça que o consumo desses alimentos é vital para a saúde cerebral. Ele alerta para os riscos da carência de nutrientes: "A falta de ferro, vitamina B12, zinco ou ômega-3 pode causar cansaço, lentidão de raciocínio, irritabilidade e até sintomas semelhantes aos de transtornos de atenção. O cérebro precisa de combustível constante, e deficiências impactam diretamente o foco."

O papel dos aminoácidos na concentração

Os aminoácidos desempenham funções cruciais para o bom funcionamento cerebral:

A tirosina auxilia na produção de dopamina e noradrenalina, neurotransmissores ligados à atenção e motivação;

O triptofano atua na regulação do humor por meio da serotonina;

A colina é fundamental para a acetilcolina, responsável pela memória e aprendizado;

Alguns desses aminoácidos também contribuem para a geração de energia, participando do metabolismo celular.

Café e chocolate: aliados com limites

O café e o chocolate amargo podem ser ótimos aliados, mas com moderação. Os profissionais recomendam o consumo de até duas a três xícaras de café por dia, pois essa quantidade melhora o estado de alerta e a concentração. Contudo, Alan Martins adverte: "Em excesso, o café pode causar ansiedade, insônia e efeito rebote de fadiga."

Já o chocolate amargo, com alto teor de cacau, oferece teobromina e flavonoides, que estimulam o fluxo sanguíneo cerebral. "Mas cuidado com as versões com muito açúcar, que causam picos e quedas de energia", explica Martins.



Alimentos-chave para a saúde cognitiva

Os profissionais recomendam a inclusão estes alimentos na dieta para potencializar a concentração:

Ovos: Ricos em colina, são essenciais para a memória e atenção.

Banana: Uma fonte natural de triptofano, contribui para o bem-estar e a concentração.

Peixes gordurosos (como salmão): Oferecem ômega-3, que protege o cérebro contra inflamações e melhora a performance cognitiva.

Castanha-do-Pará: Rica em selênio, um antioxidante que combate o cansaço mental.

Espinafre: Contém magnésio e vitaminas do complexo B, essenciais para o sistema nervoso.

O neurocientista Alan Martins finaliza explicando que os efeitos desses alimentos podem ser tanto imediatos quanto cumulativos. "Alimentos fontes de carboidratos de baixo índice glicêmico, por exemplo, auxiliam na atenção e disposição mental de forma mais rápida, enquanto o ômega-3 tem ação mais expressiva no médio a longo prazo."