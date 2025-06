Maior e mais profundo mapa do Universo está disponível para interação na web

A colaboração científica internacional Cosmos divulgou, nesta quinta-feira (5/6), o maior e mais profundo mapa do U niverso construído até o momento, disponível de forma gratuita para interação na internet. Nomeado Cosmos-Web, o projeto foi elaborado a partir de dados coletados pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST, na sigla em inglês), da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), e forma um catálogo de quase 800 mil galáxias existentes durante todo o tempo cósmico, inclusive durante o Universo primordial.

No site, é possível observar os astros e corpos celestes em alta qualidade, convertidos em imagem a partir de dados brutos do instrumento espacial. O usuário pode aumentar e diminuir o registro, devido à profundidade dele, bem como alterar configurações de contraste e brilho e localizar elementos específicos a partir de números de identificação acessíveis em catálogos.

O Cosmos-Web remonta, a partir do que foi capturado pelo James Webb , a um período de cerca de 13,5 bilhões de anos. Uma vez que, segundo a Nasa, o Universo tem 13,8 bilhões de anos, o mapa cobriria aproximadamente 98% de todo o tempo em que o cosmos existiu. Assim, é possível ter uma visão mais ampla dos ambientes que existiam durante a formação das primeiras estrelas, galáxias e buracos negros — período conhecido como Universo primordial, ou Universo primitivo.

Com o JWST, ela afirma que é possível enxergar cerca de dez vezes mais galáxias, e de diferentes tipos, do que o esperado nos primeiros 500 milhões de anos após o Big Bang. Assim, é possível notar que, desde muito cedo, o cosmos produzia muita luz que dificilmente teria sido formada, de forma tão rápida, por tantas estrelas geradas em tão pouco tempo — o que gera dúvidas em relação ao modelo cosmológico que se conhece hoje.

Além disso, é possível ver buracos negros supermassivos que não eram visíveis com o telescópio anterior da Nasa, o Hubble. “Nosso objetivo era construir esse campo profundo do espaço em uma escala física que excedesse em muito tudo o que já havia sido feito”, enfatiza Casey.

“Há muitos detalhes para desvendar e muitas perguntas sem resposta”, esclarece a pesquisadora. Por isso, a disponibilização do mapa de forma gratuita para pessoas do mundo inteiro é importante, em um esforço para aprimorar a compreensão que se tem sobre a “povoação do Universo primitivo” e sobre a evolução dele até os dias atuais.