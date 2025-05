Galáxia mais distante do Universo é descoberta; veja detalhes

A galáxia foi descoberta por meio da técnica de espectrometria, ou seja, com a análise do espectro de luz - (crédito: Divulgação)

O telescópio James Webb detectou a luz da galáxia mais distante do Universo, que está a 280 milhões de anos após o Big Bang. O nome da estrutura celeste é MoM-z14.

O geofísico e divulgador científico Sérgio Sacani explicou que a galáxia recém-descoberta é extremamento luminosa, o que indica intensa formação estelar.

"O telescópio espacial James Webb acaba de superar seus próprios limites, detectando a galáxia mais distante já observada – um farol cósmico que existia quando o Universo tinha apenas 2% de sua idade atual", diz Sacani.

A galáxia foi descoberta por meio da técnica de espectrometria, ou seja, com a análise do espectro de luz. A MoM-z14 é descrita como um "milagre cósmico", pois de acordo com os modelos cosmológicos padrão, a formação de galáxias luminosas neste estágio inicial era considerada muito improvável.

Leia também: Buraco negro gigante devora a própria galáxia e a condena à morte

Segundo a Nasa, o telescópio estuda todas as fases da história do Universo, desde os primeiros brilhos luminosos após o Big Bang, passando pela formação de sistemas solares capazes de sustentar vida em planetas como a Terra, até a evolução do Sistema Solar.

O equipamento foi lançado em 25 de dezembro de 2021. Ele não orbita a Terra como o telescópio espacial Hubble, mas sim o Sol a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, no que é chamado de segundo ponto de Lagrange ou L2.

A descoberta é apresentada no artigo A Cosmic Miracle: A Remarkably Luminous Galaxy, que foi submetido ao periódico Open Journal of Astrophysics.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular