Cientistas de Oxford simulam criação de luz a partir do vazio

Pela primeira vez, cientistas conseguiram simular como a luz relaciona-se com o espaço vazio, onde a luz parece surgir da escuridão. Utilizando a modelagem computacional avançada, foi possível simular como raios laser intensos modificam o “vácuo quântico”. A pesquisa foi feita pelos físicos da universidade Oxford, em parceria com Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e publicada na última quinta-feira (5/6).

A descoberta pode ajudar no planejamento de futuros experimentos com laser de alta energia e, também, colaborar com buscas por sinais de partículas hipotéticas, potenciais candidatos à matéria escura. A física quântica já previa que o fenômeno fosse possível, uma vez que, para essa área da física, o estado era considerado vazio, na verdade, é preenchido por pares virtuais de elétrons-pósitrons.

“Isso não é somente uma curiosidade acadêmica — é um grande passo em direção à confirmação experimental de efeitos quânticos que eram até agora na maioria teóricos”, comentou o coautor do estudo, Professor Peter Norreys, do Departamento de Física da Universidade de Oxford sobre a descoberta que anteriormente só parecia ser possível em filmes de ficção científica.

“Nosso software nos oferece uma janela tridimensional, com resolução temporal, para interações quânticas no vácuo que antes estavam fora de alcance. Ao aplicar nosso modelo a um experimento de espalhamento de três feixes, conseguimos capturar toda a gama de assinaturas quânticas”, explica Zixin Zhang, doutoranda do Departamento de Física de Oxford.

