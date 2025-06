Cientistas traçam o perfil de quem teve experiências fora do corpo

Uma experiência fora do corpo (EFC) é um fenômeno intrigante em que as pessoas sentem-se desapegados dos corpos físicos - (crédito: Ilustração baseada no artigo gerada pelo Gemini One)

Cientistas identificaram fatores comuns em pessoas que experimentam experiências fora do corpo (EFCs), um fenômeno onde a pessoa sente a consciência separada do corpo físico.

Os pesquisadores compararam pessoas que relataram ter tido EFCs com aqueles que nunca as tiveram, examinando diversos aspectos da saúde mental. Contrariando a hipótese inicial de que a saúde mental dos EFCs não seria inferior, os resultados indicaram uma diferença significativa no perfil psicopatológico entre os grupos.

O estudo, publicado na revista Personality and Individual Differences e liderado pela neurocientista Marina Weiler, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, analisou 545 adultos e descobriu que aqueles que relataram EFCs apresentavam:

Maior prevalência de transtornos mentais comuns : depressão e ansiedade foram mais frequentes neste grupo.

: depressão e ansiedade foram mais frequentes neste grupo. Maiores pontuações em dissociação : os participantes do grupo de EFCs tiveram resultados mais altos na Escala de Experiências Dissociativas (DES-T), indicando um nível moderado de dissociação.

: os participantes do grupo de EFCs tiveram resultados mais altos na Escala de Experiências Dissociativas (DES-T), indicando um nível moderado de dissociação. Histórico de trauma infantil: pessoas com maior exposição a traumas na infância foram mais propensos a relatar EFCs.

O que é uma experiência fora do corpo (EFC)?

Uma experiência fora do corpo (EFC) é um fenômeno intrigante em que as pessoas sentem-se desapegados dos corpos físicos. É definida por uma alteração de três características fenomenológicas: o sentimento de encarnação (a experiência de ter um corpo), a autolocalização (a experiência de onde se está no espaço) e uma perspectiva em primeira pessoa. Durante uma EFC, os indivíduos sentem um desapego do eu do corpo físico e afirmam observar o mundo de uma perspectiva visoespacial diferente da sua percepção corporal habitual. As EFCs são consideradas um tipo de fenômeno autoscópico, onde as pessoas relatam ver um segundo corpo próprio no espaço extracorpóreo.

As experiências fora do corpo (EFCs) são sempre um sinal de doença mental?

Não, as Experiências Fora do Corpo (EFCs) não são necessariamente indicativas ou restritas a uma psicopatologia subjacente. Embora as EFCs tenham sido associadas a certas condições neuropsiquiátricas como transtorno de identidade dissociativa, esquizofrenia e transtorno de personalidade borderline, estudos também sugerem que elas podem ter resultados positivos. Algumas pesquisas mostraram que as EFCs podem ser experiências profundamente enriquecedoras e transformadoras, levando a uma diminuição do medo da morte, maior paz interior, novas perspectivas de vida e maior autoconsciência. A pesquisa atual sugere que o termo EFC abrange um amplo espectro de encontros, alguns patológicos e outros, não. A mera presença de EFCs não é um parâmetro adequado para o diagnóstico diferencial entre transtornos psiquiátricos e fenômenos não patológicos; disfunção cognitiva e interpessoal parecem ser critérios melhores.

Mais detalhes sobre a pesquisa

As EFCs, que atingem entre 10% a 20% da população, podem ocorrer em diversas circunstâncias, desde momentos de tranquilidade como meditação até situações de extremo estresse ou perigo físico. As experiências variam, podendo gerar sentimentos de paz ou medo.

Pesquisas anteriores sugeriram que problemas no ouvido interno ou a estimulação do giro angular direito no cérebro (responsável pela integração visual e de informações sobre a posição dos membros) poderiam estar relacionados às EFCs.

Os pesquisadores sugerem que as EFCs podem funcionar como um mecanismo de enfrentamento, uma fuga subconsciente de realidades angustiantes ou uma forma de reinterpretação de experiências. Os autores do estudo encorajam os profissionais de saúde mental a reavaliarem sua abordagem a essas experiências, com mais abertura e sensibilidade, pois muitas vezes as pessoas que as vivenciam relutam em compartilhá-las por medo de julgamento.