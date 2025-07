Consumo de café puro e sem açúcar reduz risco de morte, diz estudo

Pesquisadores norte-americanos observaram que a associação entre o consumo de café e o risco de mortalidade varia conforme a quantidade de adoçantes e gordura saturada adicionados à bebida. Segundo a pesquisa, publicada no periódico The Journal of Nutrition em junho, consumir 1 a 2 xícaras de café por dia oferece um menor risco de morte.

O cassociado a um risco menor de mortalidade por todas as causas em comparação com a ausência de consumo de café. A mesma relação não foi observada para café com altas quantidades de açúcar adicionado e gordura saturada.

“Os benefícios do café para a saúde podem ser atribuídos aos seus compostos bioativos, mas nossos resultados sugerem que a adição de açúcar e gordura saturada pode reduzir os benefícios na mortalidade", disse Fang Fang Zhang, autora sênior do estudo.

O consumo de pelo menos uma xícara por dia foi associado a um risco 16% menor de mortalidade por todas as causas. Com 2 a 3 xícaras por dia, a relação aumentou para 17%. Por outro lado, a relação entre café e um menor risco de morte por doença cardiovascular diminuiu quando o consumo de café foi superior a três xícaras por dia.

A equipe analisou as estatísticas de 46.332 adultos norte-americanos com 20 anos ou mais, registrados em pesquisas de saúde do governo, ao longo de um período médio de 9 a 11 anos.

“Nossos resultados estão alinhados com as Diretrizes Dietéticas para Americanos, que recomendam limitar a adição de açúcar e gordura saturada", citou a pesquisadora Bingjie Zhou.

Os pesquisadores destacaram, no entanto, que há limitações no estudo, principalmente pelo fato de que os dados podem estar sujeitos a erros de mensuração devido a variações diárias na ingestão alimentar.



