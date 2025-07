Orcas são flagradas dando "beijo de língua" pela primeira vez na natureza

Cientistas registraram um momento romântico entre duas orcas no mar da Noruega. As imagens feitas durante um mergulho mostram o casal trocando beijos “de língua” ao longo de quase dois minutos. A interação, filmada por uma câmera GoPro, foi descrita como "episódios repetidos de contato oral suave, cara a cara" em artigo publicado na revista Oceans.

Essa é a primeira vez que o comportamento, conhecido como “mordiscar a língua”, é observado em espécimes selvagens. Até então, a interação havia sido observada apenas em orcas sob cuidados humanos, o que levou cientistas a pensarem que o hábito era resultado da criação em cativeiro.

Em entrevista à Live Science, o pesquisador Javier Almunia, autor do estudo, afirmou que a prática de mordiscar a língua é extremamente rara. "Tratadores de orcas em diversas instalações estão cientes do comportamento, mas sua prevalência é extremamente baixa — pode aparecer e não ser observado novamente por vários anos", explica.

No zoológico Loro Parque, nos Estados Unidos, a interação pôde ser observada em 2013. "Um indivíduo projetou a língua enquanto o outro fazia movimentos suaves de mordiscar", explicam os autores. Funcionários do local também flagraram interações semelhantes entre baleias-beluga.

A aparição na natureza reforça a hipótese de que esse beijo faz parte do comportamento natural das orcas. "Esse comportamento parece servir a propósitos afiliativos e pode desempenhar um papel no reforço de laços sociais ou na resolução de conflitos, semelhante aos comportamentos de higiene ou reconciliação em outras espécies altamente sociais", explica o pesquisador. Almunia destaca, no entanto, que ainda não é possível dizer a função desse hábito com precisão.

Outro estudo publicado neste mês mostrou outro comportamento curioso das orcas. A pesquisa disponível na Current Biology mostra que elas utilizam algas marinhas para esfregar a pele. A planta é colocada entre o corpo de duas orcas, que se esfregam uma na outra. Cientistas acreditam que a prática pode ser uma forma de manutenção ou higiene da pele.