"X" vai aparecer na Lua nesta quarta-feira (2/7); veja horário e como ver

Se você olhar para a Lua nesta quarta-feira (2/7) por volta das 23h41 (horário de Brasília) com binóculos ou um pequeno telescópio, poderá se surpreender com o enorme "X" luminoso que surgirá por cerca de uma hora na superfície lunar. O fenômeno, conhecido como X de Werner ou X Lunar, é um jogo de luz e sombra que ocorre durante o primeiro quarto da Lua, quando a iluminação solar atinge crateras específicas e cria a ilusão de um letra X.

O fenômeno se forma quando a luz do Sol atinge as bordas, em um ângulo muito específico, de três crateras: Blanchinus, La Caille e Purbach, localizadas no hemisfério sul da Lua. Isso cria sombras, que vistas da Terra, parecem desenhar um "X" gigante na linha que divide a parte iluminada da parte escura da Lua, a chamada linha terminadora.

Segundo a NASA, esse trecho da Lua é onde as sombras são mais longas e marcantes, o que permite aos observadores enxergar o relevo com mais profundidade, quase como se fosse em 3D. É um efeito visual conhecido como "clair-obsur", ou claro-escuro.

Além do X, também é possível ver um "V" próximo, formado da mesma forma: pela luz solar iluminando picos e bordas de crateras em momentos exatos.

O astrônomo David Chapman explica que este fenômeno não aparece de uma só vez, mas se forma aos poucos em um intervalo de cerca de duas horas e vinte minutos. Primeiro, um pico se ilumina. Depois, as sombras vão se juntando aos poucos até que o padrão do X se revela.

O fenômeno pode ser visto em várias épocas do ano, mas apenas por um curto período de tempo, e sempre durante o primeiro quarto lunar. Caso as condições do tempo não ajudem ou a Lua não esteja visível onde você mora, não se preocupe: o X de Werner voltará a aparecer nos próximos meses.