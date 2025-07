Quer melhorar seu relacionamento? Comece com um emoji, diz ciência

Um novo estudo publicado nesta quarta-feira (2/7) na revista PLOS One mostra que o uso de emojis em conversas por mensagem pode aumentar a percepção de atenção emocional e, com isso, melhorar a satisfação nos relacionamentos. De acordo com os pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, não importa o tipo de emoji utilizado, apenas a presença desses símbolos já faz diferença na forma como o parceiro é visto.

As mensagens de texto já são o principal uso dos smartphones em todas as faixas etárias, e as "carinhas" ganharam espaço como recurso emocional nessas conversas, especialmente entre os jovens. Elas servem como representações digitais de emoções e ideias, capazes de transmitir nuances que muitas vezes não cabem apenas nas palavras.

Com base nisso, o pesquisador Eun Huh, da Universidade do Texas em Austin, reuniu 260 adultos de 23 a 67 anos para entender se os emojis realmente afetam a percepção nas relações interpessoais. Os participantes analisaram 15 trocas de mensagens de texto, algumas apenas com texto, outras com emojis, e foram instruídos a imaginar que estavam na conversa e que a mensagem havia sido enviada por um amigo ou parceiro.

No resultado, os participantes consideraram mais sensíveis os parceiros que usaram emojis. Essa sensação de "atenção emocional" foi diretamente associada à sensação de maior proximidade e satisfação com o relacionamento. Curiosamente, não houve diferença significativa entre emojis com rosto e os sem rosto, o fator mais importante foi a simples presença deles.

Apesar das limitações do estudo, que utilizou cenários imaginários e avaliou apenas um lado da interação, os dados ajudam a isolar o impacto deles, indo além de estudos anteriores, geralmente baseados apenas em correlações.

“O estudo revelou que eles podem aumentar a satisfação no relacionamento ao sinalizar atenção emocional. Curiosamente, não é o tipo de emoji, mas simplesmente a presença deles, que faz as pessoas se sentirem mais próximas do parceiro”, afirmou o autor da pesquisa.