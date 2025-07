Casal de pinguins machos choca ovo em zoológico na Inglaterra; caso é raro

O nascimento da prole compõe a materialização de um evento raro. Afinal, o filhote oriundo do ovo chocado por Scampi e Flounder faz parte da gênese de um grupo de dez pinguins-de-humboldt no local - (crédito: Divulgação/Zoológico de Chester)

Um casal de pinguins machos chocou um ovo no Zoológico de Chester, no noroeste da Inglaterra. Os animais, conhecidos como Scampi e Flounder, pertencem à espécie pinguins-de-humboldt (Spheniscus humboldti). Eles assumiram a criação de um dos dois filhotes que foi abandonado por outro casal do zoológico, Wotsit e Peach.

O nascimento do filhote é considerado um fenômeno raro. Afinal, o bebê oriundo do ovo chocado por Scampi e Flounder faz parte da gênese de um grupo de dez pinguins-de-humboldt no local. Desses, oito foram nomeados a partir de constelações e corpos celestes. Como Altair, Alcyone, Orion, Ursa, Dorado, Cassiopeia, Quasar e Xena. Os dois restantes, todavia, terão os nomes decididos a partir de uma votação realizada através das redes sociais.

Veja o post feito pelo zoológico:

Responsabilidade e união

No zoológico inglês, os dois ovos originados de cada um dos casais foram divididos entre dois ninhos. Isso acontece para que ambos possam ter a chance de se desenvolver propriamente. Pinguins, inclusive, são reconhecidos por trabalhar juntos para cuidar de ovos e filhotes. Apesar disso, se revezam em turnos, sozinhos. No caso de Scampi e Flounder, no entanto, o cuidado foi feito por ambos, ao mesmo tempo.

A principal tarefa fica com a alimentação. Os papais (e mamães) pegam os peixes oferecidos pelos tratadores. Ao ingeri-los, transformam o que foi consumido em uma pasta rica em nutrientes. Em seguida, colocam o conteúdo para fora, regurgitando-os, e os oferecendo à ninhada.

De acordo com a coordenadora da equipe no local, Zoe Sweetman, o nascimento é, de fato, uma raridade. "É uma notícia fantástica para a espécie e um sucesso para o programa de conservação e reprodução internacional desses animais", afirmou.

"Os novos (bebês) chegados têm sido, todos, muito bem cuidados pelos pais. Eles já quase quadruplicaram de tamanho desde que nasceram", acrescentou. O eclosão dos ovos aconteceu entre os dias 16 e 28 de abril deste ano. Eles estão, agora, há poucos dias das primeiras aulas de natação.

Oriundos da América do Sul, os pinguins-de-humboldt possuem esse nome em decorrência do hábito de nadar ao longo da corrente oceânica nomeada como Humboldt. Ela percorre a costa Oeste da América, ou seja, próxima ao Chile.