Fome e saciedade travam cabo de guerra no cérebro, revela estudo

A conversa entre o estômago e o cérebro é mais intensa do que se pensava — e não exatamente amistosa. Dois estudos recentes conduzidos por cientistas da Rutgers Health mostram que, ao invés de um diálogo suave, há um verdadeiro cabo de guerra entre a vontade de comer e o sinal de “chega”. Publicadas nas revistas Nature Metabolism e Nature Communications, as pesquisas traçam o mapa complementar dos circuitos da fome e da saciedade, revelando um delicado equilíbrio que pode ajudar a aperfeiçoar os medicamentos para perda de peso e reduzir seus efeitos colaterais.

O primeiro estudo, liderado por Zhiping Pang, identificou um feixe de neurônios que conecta o hipotálamo ao tronco cerebral — uma via cheia de receptores de GLP-1, proteína replicada em medicamentos como Ozempic. Quando esse circuito foi ativado com pulsos de luz, camundongos bem alimentados simplesmente pararam de comer. Já ao silenciá-lo ou remover os receptores, os animais engordaram.

Leia também: Cientistas desvendam a fórmula para emagrecer com exercícios

O jejum enfraqueceu a conexão, mas a ação do GLP-1, natural ou sintético, restaurou a via. Segundo Pang, esse circuito funciona como um botão de volume que só sobe quando as reservas de energia estão baixas — e forçá-lo a ficar no máximo o tempo todo, como fazem alguns medicamentos, pode causar náuseas, diarreia e até perda de massa muscular.

Enquanto isso, o grupo de Mark Rossi, que divide o Centro de NeuroMetabolismo com Pang, investigou o “lado faminto” do cérebro. Eles identificaram uma conexão entre neurônios inibitórios e o hipotálamo lateral. Ao ativar esse caminho, camundongos famintos saíam desesperados atrás de água com açúcar. Ao bloqueá-lo, relaxavam mesmo em jejum. Hormônios como a grelina (que estimula o apetite) e a leptina (que sinaliza saciedade) modulavam esse comportamento. Com o tempo, camundongos obesos perdem essa sensibilidade, mas ela retorna com a perda de peso.

Embora estejam localizados em áreas diferentes do cérebro, os dois circuitos operam com base em um mesmo princípio dinâmico: o estado energético do corpo altera rapidamente a sensibilidade das conexões. Durante o jejum, o sistema da fome ganha força e o da saciedade enfraquece; após uma refeição, os papéis se invertem. Essa dança neural pode explicar o porquê de dietas ou tratamentos que atuam em apenas um dos lados acabam perdendo eficácia com o tempo.

Emagrecimento medicamentoso

Os medicamentos baseados em GLP-1, como Wegovy, podem gerar uma perda de peso impressionante, mas também trazem efeitos colaterais desconfortáveis. O trabalho de Pang sugere que focar o tratamento apenas no cérebro, poupando o resto do corpo, pode conter o apetite sem provocar reações adversas. Já Rossi aponta que restaurar a resposta à grelina pode ajudar quem estagna na dieta após meses de restrição calórica.

Os avanços só foram possíveis graças a técnicas de ponta da neurociência, como optogenética, quimiogenética e gravações de sinapses individuais. Com essas ferramentas, os pesquisadores conseguiram manipular vias neurais específicas com precisão inédita. Agora, a próxima etapa será testar novas abordagens terapêuticas. Pang pretende estudar em tempo real a liberação de GLP-1, enquanto Rossi busca alvos moleculares no circuito da fome que possam controlar o apetite sem eliminar o prazer de comer.

"Você quer manter a flexibilidade do sistema", diz Rossi. “É a diferença entre diminuir a luz e apagá-la.” Em vez de silenciar permanentemente o apetite, a ideia é ajudar o cérebro a recuperar sua capacidade natural de decidir quando comer e quando parar — um ajuste fino que pode ser a chave para os remédios de perda de peso do futuro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Ciência e Saúde Amor é química? Entenda a ciência da paixão no cérebro

Amor é química? Entenda a ciência da paixão no cérebro Ciência e Saúde As criaturas horripilantes que dominaram a Terra antes dos dinossauros

As criaturas horripilantes que dominaram a Terra antes dos dinossauros Ciência e Saúde Por que pessoas têm mau hálito? E como melhorar?

Por que pessoas têm mau hálito? E como melhorar? Ciência e Saúde Por que ainda sabemos tão pouco sobre o esperma?

Por que ainda sabemos tão pouco sobre o esperma? Ciência e Saúde Posso tomar sorvete no inverno? E a dor de garganta? Médico da SBP explica

Posso tomar sorvete no inverno? E a dor de garganta? Médico da SBP explica Ciência e Saúde Veja os benefícios da equoterapia para a saúde física e mental