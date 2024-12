Cientistas desvendam a fórmula para emagrecer com exercícios

A desejada perda de peso só é alcançada a partir do deficit calórico, quando as calorias gastas são superiores às consumidas por dia. Em artigo científico publicado na JAMA Network Open nesta quinta (26/12), pesquisadores britânicos revelam a quantidade de exercícios físicos necessária para influenciar no emagrecimento de forma significativa.

Foram observados 116 ensaios clínicos randomizados, avaliação dos efeitos do treinamento aeróbico supervisionado em 6,9 mil adultos com sobrepeso ou obesidade. A conclusão dos cientistas é de que as reduções de peso foram obtidas a partir de 150 minutos por semana de atividades, em intensidade moderada a alta, o que resulta em pelo menos duas horas e meia de exercícios a cada sete dias.

O esforço cardiovascular e respiratório pode indicar a intensidade do exercício. Atividades que geram ofegação e dificuldade em manter uma conversa por muito tempo são consideradas de intensidade moderada a alta. Exercícios como caminhada, corrida, ciclismo e natação foram utilizados durante a pesquisa.

No artigo, os autores ressaltam: “O exercício aeróbico de pelo menos 150 minutos por semana foi associado a reduções clinicamente importantes na circunferência da cintura e nas medidas de gordura corporal. Durações mais longas estão associadas a maiores reduções”.

Ahmad Jayedi, epidemiologista do Imperial College London (UK) e primeiro autor do estudo, explica, que para pessoas obesas ou com sobrepeso, o emagrecimento considerado clinicamente importante é de pelo menos 5% do peso corporal em três meses.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o pesquisador antecipa que a meta pode parecer assustadora, especialmente quando a situação do sedentarismo é recorrente, mas que exercícios que possam ser encaixados facilmente na rotina devem ser priorizados.