Cientistas se aproximam da criação de óvulos e espermatozoides humanos em laboratório

A ciência está a poucos anos de transformar um conceito futurista em realidade: a criação de células sexuais humanas — óvulos e espermatozoides — em laboratório. Segundo o professor Katsuhiko Hayashi, geneticista da Universidade de Osaka e referência mundial no campo, esse avanço pode estar ao alcance em cerca de sete anos, graças à técnica chamada gametogênese in vitro (IVG), que transforma células da pele ou do sangue em células germinativas.

Em entrevista ao The Guardian, Hayashi relatou sentir-se em uma “corrida” científica, embora insista em manter o foco nos valores éticos da pesquisa. Ele apresentou os resultados mais recentes de sua equipe durante o congresso da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE), realizado esta semana em Paris.

Leia também: Absorvente inteligente detecta doenças no sangue menstrual

A técnica da IVG consiste em reprogramar células adultas em células-tronco, transformando-as em precursores de espermatozoides e óvulos. Esses germes celulares são inseridos em organoides — estruturas em miniatura que simulam ovários ou testículos — também cultivados a partir de células-tronco. Em testes com camundongos, a equipe de Hayashi conseguiu produzir espermatócitos em testículos artificiais de 1 mm, embora as células tenham morrido antes de atingir a maturidade. A expectativa é que melhorias no fornecimento de oxigênio possam levar à produção de espermatozoides completos.

Além da equipe japonesa, outros laboratórios estão na disputa, como o grupo do professor Mitinori Saitou, em Kyoto, e a startup americana Conception Biosciences, apoiada por investidores do Vale do Silício, como Sam Altman, fundador da OpenAI. O CEO da empresa, Matt Krisiloff, afirmou que a tecnologia tem potencial para transformar o planejamento familiar e combater o declínio populacional: “Apenas o fato de poder estender a fertilidade feminina já seria uma revolução”.

Leia também: Confira diretrizes ginecológicas para dores em procedimentos e consultas

Krisiloff acredita que a tecnologia pode chegar às clínicas em cinco anos — ou um pouco mais —, mas destaca que sua empresa mantém sigilo sobre os detalhes. “Estamos progredindo muito bem em direção a um protocolo completo”, disse ao The Guardian.

Apesar do entusiasmo, a segurança ainda é a maior preocupação. “Precisamos provar que essa tecnologia é segura. Essa é uma grande responsabilidade”, alertou Hayashi. Em países como o Reino Unido, o uso clínico de células reprodutivas produzidas em laboratório ainda é ilegal. Autoridades discutem quais testes seriam necessários antes de qualquer aplicação em humanos.

Leia também: O tempero que combate a disfunção erétil e está em todas as cozinhas

As implicações da IVG são amplas. Pessoas inférteis, casais homoafetivos ou mulheres em idade avançada poderiam, no futuro, gerar filhos biológicos. O próprio Hayashi já conseguiu, em laboratório, produzir camundongos com dois pais. “Recebemos e-mails toda semana. Alguns dizem: ‘Posso ir ao Japão’”, contou. Mesmo assim, o cientista alerta para os riscos: “Criar um bebê a partir de dois pais não é natural. Devemos ser extremamente cautelosos com o que desafia a natureza”.

A tecnologia também abre portas para possibilidades mais polêmicas, como bebês com mais de dois pais genéticos, edição de DNA em células-tronco e triagens genéticas em larga escala. Para o bioeticista Hank Greely, de Stanford, “essas ideias parecem improváveis, mas o mundo é grande e cheio de pessoas ricas e excêntricas”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Krisiloff admite que tais usos são possíveis, mas defende uma abordagem cuidadosa. “Acredito que reduzir o risco de doenças genéticas pode ser algo positivo, desde que haja responsabilidade. Não podemos nos empolgar demais”, conclui.