Relógio atômico quebra recorde de maior precisão do mundo

Por: Júlio Noronha* — Cientistas do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST) divulgaram nesta segunda-feira (14/7) os detalhes do novo relógio mais preciso do mundo. Feito com tecnologia atômica óptica de íons de alumínio, o relógio é 2,6 vezes mais estável e possui 41% a mais de precisão que o antigo detentor do recorde.

Podendo medir o tempo em até 19 casas decimais, o objeto funciona rastreando as vibrações de íons (átomos super-resfriados e carregados) através de lasers. O método vem superando a precisão dos relógios atômicos de Césio.

O novo relógio tem apenas um íon de alumínio no centro, responsável pelo “tique-taque” de alta frequência, ele é totalmente isolado das condições ambientais como umidade, temperatura e campos magnéticos. A precisão é tão grande que ultrapassa o átomo do césio, método usado para definição de segundo.

Porém, o alumínio possui um problema: ele é muito difícil de controlar e resfriar com os lasers. O que os cientistas fizeram então foi emparelhar o íon de alumínio com um íon de magnésio, que pode ser controlado mais facilmente, e assim resfriando e desacelerando o "companheiro" de alumínio.

Com isso o alumínio passa a ter espaço na comunidade científica como parte da luta pela redefinição do segundo, possibilitando novos avanços tecnológicos. O relógio se tornou também referência de testes da lógica quântica, explorando novos conceitos da física e da tecnologia quântica.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes