Asteroides "invisíveis" de Vênus ameaçam a Terra, apontam cientistas brasileiros

Chamados "coorbitais", 20 asteroides conhecidos por astrônomos usam do mesmo caminho e do mesmo tempo de Vênus para dar a volta ao redor do Sol. Os cientistas acreditam, porém, que, além deles, existem outros que ainda não foram identificados.

"Nosso estudo mostra que há uma população de asteroides potencialmente perigosa que não conseguimos detectar com os telescópios atuais", conta à Agência Fapesp o astrônomo Valeria Carruba, professor da Unesp e principal autor do artigo pulicado em junho. “Esses objetos orbitam o Sol, mas não fazem parte do Cinturão de Asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Em vez disso, estão muito mais próximos, em ressonância com Vênus. Mas são tão difíceis de observar que permanecem invisíveis, mesmo que possam apresentar um risco real de colisão com nosso planeta em um futuro distante.”