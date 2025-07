Comprador anônimo arrebata pedação de Marte; veja detalhes

O maior pedaço do planeta Marte já encontrado na Terra foi vendido em um leilão por US$ 5,296 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões). A peça foi arrematada por um comprador anônimo nesta quarta-feira (16/7), durante evento na casa Sotheby's, em Nova York. O próprio local, uma sociedade de vendas por leilão, confirmou a venda.

Batizado como NWA 16788, o meteorito pesa 24,5 quilos. Tem, também, 37,5 cm de comprimento, 27,9 cm de largura e 15,2 cm de altura. Ele é expressivamente maior do que todos os outros pedaços do planeta vermelho já encontrados.

A casa ainda afirma que ele teria deixado a superfície de Marte depois do impacto de um asteroide. Em seguida, o meteorito viajou cerca de 225 milhões de quilômetros. Ao atingir a terra, foi achado em novembro de 2023, no deserto do Saara, mais precisamente no território do Níger, ao norte da África.

A pedra é 70% maior do que a segunda maior já encontrada proveniente do vizinho da Terra. É, além disso, de "extrema raridade", segundo a casa. Apenas outras 400 foram encontradas na casa da humanidade. A rocha representa 7% de tudo o que já foi encontrado vindo de lá.

"A descoberta do NWA 16788 é de um significado extraordinário. É o maior meteorito marciano já encontrado na Terra, e o mais valioso do gênero já vendido em um leilão", afirmou Cassandra Hatton, vice-presidente do departamento de Ciência e História Natural na Sotheby's, por meio de comunicado.

"Formado dessa maneira em decorrência do impacto sofrido antes de ser lançado em órbita, e da trajetória até chegar à Terra, o meteorito, de imenso tamanho e cor vermelha inconfundível, é um achado acontecido apenas uma vez a cada geração. O notável objeto forma uma forte conexão entre a Terra e o Planeta Vermelho — nosso vizinho celestial que, há tempos, ocupa a imaginação humana", acrescentou.

A Sotheby's ainda relatou que um pequeno fragmento da pedra foi analisado em laboratório para que a origem dela fosse confirmada. Para isso, outros meteoritos marcianos foram usados para a realização de uma comparação. Antes de chegar à Nova York, a peça ficou exposta na Agência Espacial Italiana, situada em Roma. Não se sabe quem é o novo dono da peça.

