Amizades moldam o cérebro e influenciam decisões de consumo, revela estudo

Participantes do estudo apresentaram atividade cerebral sincronizada ao assistir anúncios com amigos, evidenciando o impacto dos laços afetivos nas decisões de consumo - (crédito: Pexels)

Amizades podem influenciar profundamente não só opiniões, mas também o funcionamento do cérebro diante de decisões de consumo. Em um artigo publicado no Journal of Neuroscience, um grupo de cientistas da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai examinou como relacionamentos próximos afetam o comportamento do consumidor e a atividade neural.

Combinando um estudo comportamental longitudinal com 175 participantes e exames de neuroimagem de 47 deles, os pesquisadores mostraram que amigos avaliam produtos de forma mais parecida entre si do que em comparação com estranhos — e que essa semelhança se intensifica à medida que a relação se aprofunda.

Ao assistirem a anúncios juntos, amigos apresentaram uma notável sincronia neural em regiões envolvidas na percepção de objetos, atenção, memória, julgamento social e processamento de recompensas.

Além disso, os cientistas descobriram que a atividade cerebral dos participantes podia prever tanto as próprias intenções de compra quanto as dos amigos. Modelos de aprendizado de máquina baseados em conectividade funcional cerebral confirmaram essa capacidade preditiva, evidenciando que relações sociais próximas geram alinhamentos internos que vão além do comportamento — estão literalmente escritos no cérebro.

Segundo os autores, essas descobertas ampliam a compreensão do impacto profundo das dinâmicas sociais no comportamento humano. Em especial, sugerem que a influência dos laços afetivos atua de forma interna e previsível, moldando escolhas e desejos em sintonia com aqueles com quem compartilhamos a vida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Ciência e Saúde Conheça Pepper, o gato cientista que ajudou na identificação de vírus

Conheça Pepper, o gato cientista que ajudou na identificação de vírus Ciência e Saúde Cientistas recalculam data para o universo acabar; entenda

Cientistas recalculam data para o universo acabar; entenda Ciência e Saúde Lipodistrofia: "Não importa quanto eu coma, meu corpo quase não retém gordura"

Lipodistrofia: "Não importa quanto eu coma, meu corpo quase não retém gordura" Ciência e Saúde O que são exercícios de isometria - e porque são chave para aumentar força muscular

O que são exercícios de isometria - e porque são chave para aumentar força muscular Ciência e Saúde Por que fofocamos, segundo especialistas em evolução

Por que fofocamos, segundo especialistas em evolução Ciência e Saúde Mudanças climáticas criam um fenômeno marítimo