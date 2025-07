Geração Z ignora dermatologistas mesmo com boom do skincare

Em discrepância com as tendências de skincare nas redes sociais, uma pesquisa conduzida pela divisão de Beleza Dermatológica do Grupo L’Oréal, em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), e realizada pelo Instituto Datafolha, revela um descuido da geração Z com a saúde da pele. Segundo os dados, sete em cada 10 jovens brasileiros com idades entre 16 e 24 anos nunca visitaram um dermatologista.

Ao todo, 90 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais — o equivalente a 54% da população — nunca se consultaram com um dermatologista. Entre os 46% que já foram ao especialista em algum momento da vida, apenas 27% o fizeram no último ano, o que representa cerca de 20 milhões de pessoas, ou 12% da população adulta.

A pesquisa também indica que 41% dos brasileiros notaram o surgimento de sinais como manchas, pintas, bolhas ou queda de cabelo nos últimos 12 meses. Entre os idosos com mais de 60 anos, o cenário é igualmente preocupante: 46% nunca procuraram um dermatologista. Mesmo entre aqueles que dizem cuidar da pele, a rotina médica ainda é exceção — só 6% fazem acompanhamento dermatológico regular.

Para o presidente da SBD, Carlos Barcaui, o acesso à dermatologia é um dos grandes desafios no Brasil. A situação se torna ainda mais urgente com o reconhecimento, neste ano, da pele como prioridade global de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A dificuldade de acesso compromete o diagnóstico precoce e o tratamento adequado de doenças que, se negligenciadas, podem evoluir para quadros graves, afetando diretamente a saúde integral dos pacientes.

“A ausência de cuidados especializados sobrecarrega o sistema público de saúde, gerando altos custos com tratamentos complexos e internações que poderiam ser evitadas. Por outro lado, quando o cuidado dermatológico é realizado de forma preventiva, os gastos públicos diminuem e a qualidade de vida da população melhora expressivamente”, explica Barcaui.

Outro ponto crítico apontado pelo estudo é a desinformação: 17% da população não reconhece o dermatologista como médico ou profissional da saúde. Embora 86% saibam que ele trata doenças da pele, poucos conhecem suas outras áreas de atuação, como as relacionadas a mucosas, unhas e cabelos. O perfil de quem consulta dermatologistas com regularidade tende a ser composto por mulheres com ensino superior, residentes em capitais. Já os homens com baixa escolaridade e sem plano de saúde estão entre os que menos frequentam esse tipo de atendimento.

Diante desse cenário, a Divisão de Beleza Dermatológica do Grupo L’Oréal no Brasil tem atuado de forma ativa na promoção da saúde da pele em todo o país. “Como líderes no cuidado com a pele, acreditamos que o acesso à dermatologia é uma questão de saúde pública. Mapear a pele brasileira é essencial para compreender suas reais necessidades, respeitando sua diversidade. Quando 70% dos jovens nunca foram a um dermatologista, estamos diante de um desafio urgente”, afirma Hanane Saidi, diretora geral da divisão no Brasil.

Conforme Saidi, a parceria com a SBD e o Instituto Datafolha reforça o compromisso com a democratização do cuidado dermatológico e com a produção de conhecimento sobre os hábitos da população. “Queremos aproximar a sociedade dos especialistas e oferecer informação de qualidade, sempre guiados pelo espírito científico que marca nossa atuação”, diz Saidi.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia também reforça a necessidade de ampliar o acesso à especialidade e promover ações educativas que incentivem hábitos preventivos. “Esses dados revelam uma realidade preocupante: ainda falta à população a consciência de que a pele pode ser um sinal de alerta para doenças, das mais simples às mais graves. Observar mudanças e procurar um dermatologista anualmente deve se tornar um hábito. Cuidar da pele vai além da estética — é uma questão de saúde”, conclui Carlos Barcaui.