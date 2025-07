A era da clean girl: mais que uma estética, um estilo de vida

A busca por uma beleza natural, radiante e sem exageros nunca esteve tão em alta e, assim como a maioria dos sucessos atuais, se fez fama, é porque bombou na internet. Em meio às "trends" do TikTok, a estética clean girl dominou as redes, indo muito além de um simples visual. A tendência propõe um estilo de vida que prioriza a saúde e o bem-estar da pele, culminando em uma aparência fresca e descomplicada. Makes mais leves, penteados elegantes e roupas simples que refletem o visual como um todo.

O maior pilar dessa tendência está, certamente, na pele, que com pouca maquiagem, brilha por si só. E para alcançar esse cobiçado aspecto, o segredo está em uma rotina de skincare eficaz e descomplicada. Melissa Brum, biomédica e especialista em estética, destaca a importância de uma abordagem "simples, mas eficaz". Os pilares fundamentais incluem: limpeza suave, essencial para remover impurezas sem agredir a barreira natural da pele; hidratação, fundamental para manter a pele macia, flexível e com aspecto saudável.

Mais do que isso, de acordo com a especialista, utilizar produtos adequados ao tipo de cada pele também pode contribuir. "Proteção solar, o passo mais crucial para prevenir o envelhecimento precoce e manchas, protegendo contra os danos do Sol; esfoliação periódica, que ajuda a remover células mortas, revelando uma pele mais luminosa e uniforme; e tratamentos antioxidantes, com séruns e cremes com ativos como a vitamina C que combatem os radicais livres e potencializam a luminosidade", acrescenta. Esses pilares, segundo Melissa, devem ser adaptados às necessidades individuais da pele para garantir uma rotina eficaz e personalizada.

Esse estilo foca em hábitos saudáveis (foto: Reprodução/Pinterest)

Clean beauty

Ligada à estética clean girl, vem crescendo também a popularidade dos produtos de clean beauty, cosméticos que contêm ingredientes mais naturais e menos químicos. A dermatologista Regina Buffman explica que esses produtos priorizam componentes menos processados e sem aditivos químicos agressivos, alinhando-se ao conceito de pele saudável. Os benefícios incluem menor risco de reações alérgicas e uma abordagem mais consciente. "É fundamental saber escolher os produtos com base nas necessidades individuais da pele e não seguir tendências cegamente", adverte Buffman.

Para quem busca essa estética, alguns ingredientes são considerados essenciais: vitamina C, potente antioxidante que ilumina e combate radicais livres; ácido hialurônico, poderoso hidratante que retém a umidade; niacinamida, que melhora a textura da pele e uniformiza o tom; retinol, ativo anti-idade que acelera a renovação celular e estimula o colágeno; e ácidos (glicólico e láctico), que auxiliam na esfoliação suave e promovem luminosidade.

Apesar da proposta de naturalidade, a tendência não ignora os avanços da estética, mas os incorpora com moderação. Procedimentos que realçam a beleza natural, sem mudanças drásticas, são os mais alinhados à proposta. Melissa Brum menciona: peelings suaves, para renovar a pele sem agressão; microagulhamento, que estimula o colágeno, melhorando textura e luminosidade; toxina botulínica (em doses baixas), que suaviza linhas finas, preservando a expressividade; e preenchimentos faciais sutis, como ácido hialurônico para volume discreto, sem exageros.

Regina Buffman complementa que a estética clean girl está diretamente relacionada ao envelhecimento saudável da pele. "A ideia é preservar a juventude sem recorrer a intervenções agressivas ou exageradas, enfatizando a saúde e o bem-estar da pele", diz a dermatologista, destacando a prioridade de hábitos saudáveis e tratamentos que respeitem a integridade da pele.

A maquiagem

As técnicas de maquiagem clean buscam uma aparência suave, minimalista e fresca. A maquiadora Daniela Luiz, maquiadora afirma que as técnicas focam em realçar a beleza natural com produtos cremosos e leves. "Muitas meninas que adotam esse estilo evitam até mesmo usar base. Quando usam, preferem bases cremosas com acabamento leve", conta Daniela. Blush, contorno e iluminador também são usados em versões cremosas. A sobrancelha penteada para cima e um hidratante labial ou lip oil finalizam o visual.

David Leandro, cabeleireiro e maquiador do Pelle Capelli, concorda que o visual é "marcado por uma aparência leve, mas bem cuidada, sem excessos". Ele ressalta a importância de uma boa preparação da pele com hidratação intensa e primers. Ambos os maquiadores concordam que a clean girl é uma releitura do estilo "No Makeup" dos anos 2000, com um foco maior no skincare e no acabamento glow saudável. "A novidade está no visual que valoriza o bem-estar e o autocuidado como parte do processo", observa David.

Apesar de parecer simples, a maquiagem clean girl exige atenção e técnica. "A principal dificuldade é que ela requer uma pele bem cuidada. A ideia é realçar a beleza natural e isso só é possível com uma boa rotina de skincare", alerta Daniela Luiz. David Leandro acrescenta que o maior desafio é alcançar essa naturalidade sem parecer maquiada, o que depende da escolha correta dos produtos, da tonalidade ideal e da preparação da pele.

A maquiagem clean girl é leve e simples, realçando os traços naturais e o brilho da pele (foto: Reprodução/Pinterest)

Para os profissionais, a chave é a personalização. Regina Buffman enfatiza que cada pele tem suas particularidades, exigindo uma avaliação detalhada por um dermatologista. Daniela Luiz recorre ao visagismo. "Quando alguém me pede uma maquiagem clean girl, busco entender o que exatamente ela viu naquela estética que chamou sua atenção. A partir daí, crio uma maquiagem única".

A maquiagem também pode e deve ser adaptada para todos os tons de pele. "O segredo é entender quais cores e produtos valorizam cada tonalidade, mantendo a leveza e o viço característicos do estilo", explica Daniela Luiz. Quanto à durabilidade, uma boa preparação da pele e o uso estratégico de produtos de alta fixação, aplicados em camadas finas e selados suavemente, garantem um resultado duradouro.

Uma curiosidade vinda da popularidade clean girl, é a diferença no consumo de maquiagem. Daniela Luiz observa uma preferência por produtos cremosos e multifuncionais, como blushes em bastão que servem como batom e sombra, o que gera um consumo consciente na procura de produtos com mais de uma função.

"A clean girl pode ser vista como uma resposta ao cansaço de tendências mais elaboradas. O visual clean surge como um respiro de autenticidade, reforçando a ideia de que a beleza está nos traços reais, no viço da pele e no autocuidado", conclui David Leandro.

O futuro da maquiagem, segundo David Leandro, aponta para produtos híbridos, com ativos de skincare integrados e uma maquiagem ainda mais invisível, focada no toque e na sensação, além do forte apelo sustentável. A estética clean girl não é apenas uma moda passageira, mas um reflexo de um movimento maior em direção a uma beleza mais consciente, saudável e autêntica.

*Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira