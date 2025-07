Doenças não transmissíveis são responsáveis por 74% das mortes no mundo

Relatório recente, publicado pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) é intitulado Uma grande tempestade no horizonte — a carga macroeconômica e de saúde das doenças não transmissíveis e dos problemas de saúde mental na América do Sul, mostra que as doenças não transmissíveis (DNTs) são a principal causa mundial de doenças, incapacidades e mortes preveníveis. As DNTs são responsáveis por 74% de todas as mortes anuais no mundo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diabetes e as doenças renais crônicas estão na lista, assim como diagnósticos cardiovasculares, cânceres, problemas respiratórios crônicos e saúde mental, além de Alzheimer e demências, depressão, ansiedade e transtornos do espectro autista, são a principal causa mundial de doenças, incapacidades e mortes preveníveis.

"No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis impactam diretamente a capacidade produtiva da população, geram alto custo para o sistema público de saúde e sobrecarregam os serviços de atenção primária e especializada", alertou Elber Rocha médico nefrologista e coordenador do Programa de Transplantes do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, e membro titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). "São silenciosas e subdiagnosticadas, o que dificulta intervenções precoces e agrava a progressão."

O relatório da Opas analisa os perigos decorrentes das taxas atuais e crescentes de doenças não transmissíveis e problemas de saúde mental na América do Sul, incluindo os impactos negativos sobre o crescimento econômico. A Colômbia e a Venezuela têm elevadas perdas causadas por diabetes e doenças renais. No Brasil, a maior carga econômica é causada por doenças cardiovasculares.

Leia também: Marcadores antecipam diagnósticos de doenças renais frequentes nos diabéticos

A estimativa é de que um subconjunto de DNTs e problemas de saúde mental, que consistia em doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, câncer, diabetes e transtornos mentais, custaria para o mundo US$47trilhões entre 2010 e 2030, o equivalente a 75% do produto interno bruto (PIB) mundial em 2010 (16).

No relatório, há recomendações sobre como tratar as doenças cardiovasculares e o diabetes. O caminho, segundo especialistas, é oferecer tratamento medicamentoso (inclusive para controle glicêmico em pessoas com diabetes mellitus e controle da hipertensão arterial) e aconselhamento para indivíduos que tenham sofrido infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral e pessoas com alto risco.

Leia também:

De acordo com a análise, os dispositivos vestíveis, como monitores contínuos de glicose (CGM), como Dexcom G6 e FreeStyle Libre, que medem os níveis de glicose em tempo real, e bombas de insulina inteligentes, que ajustam a liberação do hormônio de forma automática, podem ajudar bastante e dar apoio afetivo. Mas o estudo esclarece: o acesso a essas tecnologias continua limitado, e é necessário promover a causa. "Promover o diagnóstico precoce e a prevenção da progressão renal é, portanto, também uma medida de saúde pública", disse Rocha. "São estratégicas para conter esse avanço e melhorar a gestão dos recursos em saúde na região."(RG)