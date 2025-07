Morango do amor: saiba os riscos da sobremesa viral para a saúde bucal

O doce morango do amor explodiu na internet e virou febre em todo o Brasil. No entanto, junto com o sucesso veio também uma série de relatos de pessoas que quebraram dentes, próteses ou lentes de contato ao tentarem comer a fruta caramelizada. Os casos chegaram no Conselho Federal de Odontologia (CFO), que emitiu um alerta de que o doce não deve ser consumido por pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos e próteses em geral.

A receita do morango do amor consiste na fruta coberta com leite em pó ou brigadeiro, envolta pela casquinha caramelizada das tradicionais maçãs do amor. O doce entrou no radar dos dentistas por conta da crosta de açúcar, responsável por fraturas dentárias e danos a lentes e próteses.

Em alguns casos, pacientes tiveram contenções ortodônticas ou próteses arrancadas ao ficarem grudadas no caramelo que reveste o morango.

O CFO alerta que é preciso tomar cuidado ao morder o morango caramelizado para evitar fraturas. A casca externa de caramelo é dura e pode facilmente quebrar dentes e restaurações. Os especialistas recomendam cortar a sobremesa antes de consumi-la e usar os dentes molares, que têm maior força mastigatória.

Outro risco associado ao morango do amor é o desenvolvimento de cáries. Velha inimiga dos dentistas, a cárie é causada pelo acúmulo de placa bacteriana e pela ingestão frequente de açúcares e carboidratos fermentáveis, o que leva à desmineralização dos dentes.

Para preveni-la, os dentistas recomendam uma escovação cuidadosa logo após o consumo da sobremesa, removendo todos os resíduos de caramelo.

Há também grande preocupação em relação a quem utiliza próteses ou aparelhos ortodônticos. O caramelo do morango do amor tem uma textura dura e pegajosa, uma combinação perigosa para quem usa facetas, próteses fixas ou removíveis, além de aparelhos ortodônticos.

Em alguns casos, os danos podem ser irreversíveis, com os dispositivos sendo arrancados da boca por ficarem colados ao doce. Além disso, ao serem danificados, esses itens podem provocar lesões na parte interna da boca. A recomendação dos especialistas é que esses pacientes evitem consumir a fruta caramelizada.