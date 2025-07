Mulheres pilotam aviões melhor do que homens sob pressão, diz estudo

Para fundamentar o estudo, os pesquisadores usaram um simulador de voo de alto desempenho, para observar 20 pilotos de baixa experiência. Os profissionais foram divididos igualmente: 10 homens e 10 mulheres - (crédito: Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics (WISA), University of Waterloo)

Um estudo da Universidade de Waterloo, no Canadá, indica que mulheres têm desempenhos melhores no comando de aviões do que homens em situações de forte pressão. A avaliação foi encarregada de desafiar o debate de diferença de gênero presente no cenário da aviação.

A pesquisa aponta que as mulheres envolvidas no ramo têm virtudes únicas, capazes de melhor aproveitamento em treinos especializados e na interpretação de diferentes situações práticas e sistemas.

"Achados desse tipo são interessantes, pois nos permitem rever a maneira como enxergamos o mundo da aviação e dos pilotos em si", avalia Naila Ayala, autora do estudo e pós-doutora no laboratório encarregado de estudos do cérebro e cognição da universidade.

"Nós não podemos assumir que, ainda que dois pilotos estejam olhando para as mesmas coisas, reagirão da mesma maneira. Nosso estudo mostra que mulheres podem ser melhores em manter o controle da aeronave, e em tomar decisões mais frutíferas em momentos de tensão diante de cenários de voo", complementou.

Apesar de homens e mulheres terem padrões de atenção nos respectivos campos visuais quase idênticos, são elas as autoras de tomadas de decisão portadoras de menor índice de erro, nos momentos em que os níveis de estresse aumentam.

Isso mostra que, apesar da atenção e cuidado de ambos em relação às mesmas questões durante um voo, são as mulheres as mais consistentes e precisas na hora da resposta. Os resultados, além disso, mostram a importância de prestar atenção em outras questões durante as avaliações das performances de um piloto, que não aspectos básicos, como o foco visual.

Para fundamentar o estudo, os pesquisadores usaram um simulador de voo de alto desempenho, para observar 20 pilotos de baixa experiência. Os profissionais foram divididos igualmente: 10 homens e 10 mulheres.

Os testes colocavam os aviadores para enfrentar diversas espécies típicas de situações emergenciais. Durante cada um dos cenários, o time de estudiosos registrava para onde cada um olhava e como respondiam. Todos fizeram uso de óculos especiais, para melhor captação dos movimentos oculares.

"Entender como cada pessoa age sob pressão nos ajuda a desenvolver programas de treinamento para todo mundo, além de cockpits mais seguro, e sistemas de aviação mais inclusivos", afirmou Suzanne Kearns, professora associativa envolvida no estudo, e diretora do Instituto de Aviação Sustentável da universidade de Waterloo. "Em tempos em que a indústria enfrenta escassez de pilotos, focar no potencial total de todos, independentemente do gênero, é mais importante do que nunca", complementou ela.

O estudo Explorando diferenças de gênero na aviação: integrando simulador de voo de alta performance e acompanhamento de visão em pilotos de baixa experiência foi publicado no portal do 'Simpósio de pesquisas e aplicações do acompanhamento da visão' (ETRA '25).