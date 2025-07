Delta Aquáridas: chuva de meteoros cruza céu do país e atinge o ápice

Uma chuva de meteoros que dura até o fim de agosto atingiu o pico na madrugada desta quinta-feira (31/7) com imagens impressionantes. Apaixonados por astronomia no hemisfério sul puderam assistir à Delta Aquáridas, que chegou à marca de 15 a 25 meteoros por hora no pico.

Outro fenômeno astronômico também atingiu o ápice nesta madrugada, a chuva de meteoros Alpha Capricornídeos. Mais modesta, ela registra cerca de cinco meteoros por hora.

A Delta Aquáridas e a Alpha Capricornídeos devem durar até 23 e 15 de agosto, respectivamente.

O coordenador do projeto de monitoramento de meteoros Exoss, ligado ao Observatório Nacional, Dr. Marcelo de Cicco, destaca que o melhor horário para assistir aos fenômenos é após meia noite. “Essa é uma das melhores chuvas para observar no hemisfério sul, presente em todo o território nacional”, destaca.

Registrado meteoro Fireball durante pico da Chuva de Meteoros Delta Aquaridas Sul. (foto: GIF/Rep. Instagram @profjung)

Embora o pico tenha acontecido na última madrugada, o especialista destaca que é possível observar a chuva na madrugada de sexta-feira (1º/8). “É um fenômeno da natural, então essa quantidade pode continuar hoje”, explica. “Em geral, não acontece, mas, ainda assim, você pode ver uma quantidade maior que o normal”.

Veja imagens de sobreposição do evento natural.