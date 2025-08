 O maior inseto da Austrália: cientistas descobrem bicho-pau gigante

Cientistas australianos anunciaram a descoberta de uma nova espécie de bicho-pau gigante que pode ser o inseto mais pesado já encontrado na Austrália. Batizado de Acrophylla alta, o animal mede impressionantes 40 centímetros de comprimento e pesa um pouco menos que uma bola de golfe.

O responsável pela descoberta foi o pesquisador austríaco Paul D. Brock, referência mundial em insetos do grupo dos fasmídeos, que se surpreendeu com o tamanho do exemplar encontrado em uma região remota de floresta tropical no estado de Queensland. O ambiente em que a espécie vive, frio, úmido e no alto da copa das árvores, explica por que nunca havia sido detectada antes.

A Austrália abriga uma imensa biodiversidade que ainda não foi classificada, nem recebeu um nome científico. Estima-se que até 70% das espécies de insetos australianos ainda não tenham sido descritas.

A fêmea encontrada é robusta e pouco camuflada, o que facilitou a coleta. Agora, o grande desafio é encontrar um macho da mesma espécie, geralmente menor e muito mais difícil de detectar por causa da coloração e do comportamento furtivo. Segundo os cientistas, a única maneira de confirmar a espécie com certeza é encontrar um macho acasalando com a fêmea, o que permitiria coletar ovos e estudar melhor a linhagem genética.

Até agora, o Acrophylla alta só foi encontrado em algumas áreas isoladas da floresta tropical úmida do norte de Queensland.