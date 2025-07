Filme de terror reduz estresse, fortalece imunidade e queima calorias

Assistir a um bom filme de terror pode ser mais do que uma simples busca por adrenalina. De acordo com um estudo da Universidade Queen Margaret, em Edimburgo (Escócia), esse tipo de entretenimento pode trazer ganhos reais para o bem-estar: alivio no estresse, redução de dores e até contribuição para a saúde física.

Segundo os pesquisadores, as produções do gênero ativam a liberação de dopamina e endorfina — os chamados “cannabis naturais” do organismo. Tais substâncias promovem prazer, bem-estar e aliviam a dor, criando uma espécie de catarse química que transforma o susto em relaxamento.

A psicóloga Kristen Knowles, uma das responsáveis pelo estudo, explica que o medo e o suspense provocados por essas obras acionam no corpo reações semelhantes às enfrentadas em ameaças reais. “Os filmes de terror funcionam como um tipo de treino emocional. Quando enfrentamos uma ameaça fictícia, o corpo libera adrenalina, acelera os batimentos e aumenta o estado de alerta. Ao final, quando a tensão se desfaz, o alívio é sentido de forma concreta”, observa.

Essa descarga emocional, quando vivida em ambiente seguro e controlado, parece fortalecer a resiliência. Knowles destaca que, durante a pandemia da COVID-19, fãs de terror demonstraram maior estabilidade emocional — talvez por estarem mais acostumados a lidar simbolicamente com o medo e a ansiedade.

O estudo ainda revela que o medo ajuda a desviar o foco da dor. Diante de um perigo iminente, mesmo que fictício, o cérebro prioriza a atenção sobre ameaças externas, deixando de lado desconfortos físicos momentâneos.

E os efeitos não param na mente. Uma pesquisa anterior da Universidade de Westminster mediu reações fisiológicas de 10 voluntários enquanto assistiam a filmes de terror. Os resultados mostraram que o medo acelera o metabolismo e aumenta a produção de glóbulos brancos, fortalecendo o sistema imunológico.

Quer queimar calorias com pipoca na mão? Veja quantas cada filme ajudou a gastar:

• O Iluminado (1980) – 184 calorias

• Tubarão (1975) – 161 calorias

• O Exorcista (1973) – 158 calorias

• Alien, o Oitavo Passageiro (1979) – 152 calorias

• Jogos Mortais (2004) – 133 calorias

• A Hora do Pesadelo (1984) – 118 calorias

• Atividade Paranormal (2007) – 111 calorias

• A Bruxa de Blair (1999) – 105 calorias

• O Massacre da Serra Elétrica (1974) – 107 calorias

• [REC] (2007) – 101 calorias

Em resumo, o pavor — ao menos na tela — pode ser uma boa pedida para corpo e mente.

