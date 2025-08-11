Estudo mostra eficácia da laserterapia para combater a hipertensão na menopausa

Os resultados mostram que o tratamento com o laser vermelho de baixa intensidade foi capaz de diminuir a pressão arterial, melhorar a função do endotélio e reduzir o estresse oxidativo. - (crédito: Gerson Rodrigues/UFSCar)

Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) mostra que a laserterapia pode ser uma alternativa para o combate à hipertensão causada pela menopausa. O estudo fez teste com 26 ratas de 70 dias de idade para testar os efeitos da fotobiomodulação, técnica que utiliza a aplicação de luz para tratamento.

Leia também: Como fortalecer os músculos dos pés pode beneficiar o corpo inteiro

Os pesquisadores dividiram as cobaias em três grupos: controle, fêmeas que passaram pela retirada dos ovários (ovariectomizadas) e fêmeas ovariectomizadas tratadas com fotobiomodulação duas vezes por semana durante duas semanas. A ovariectomia foi o método usado pelos cientistas para antecipar a menopausa dos animais. Isso porque, com a menopausa, a produção de hormônios diminui, principalmente do estrogênio, que, entre outras funções, ajuda a regular a pressão arterial.

Os resultados mostram que o tratamento com o laser vermelho de baixa intensidade foi capaz de diminuir a pressão arterial, melhorar a função do endotélio (camada de células que reveste internamente os vasos sanguíneos) e reduzir o estresse oxidativo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, a fotobiomodulação estimulou a produção de óxido nítrico, como explica o professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar e coordenador do projeto, Gerson Rodrigues. “Gás produzido naturalmente pelo organismo que tem papel crucial na regulação da pressão arterial, pois atua como vasodilatador, relaxando os vasos e facilitando o fluxo sanguíneo, além de outros efeitos benéficos ao sistema cardiovascular”, explica.

Na nova etapa, os cientistas já começaram a fazer testes com o laser vermelho em mulheres na menopausa. Segundo a Fapesp, os resultados são animadores e devem ser publicados em breve. “Também estamos investigando estratégias que possam potencializar os efeitos biológicos terapêuticos induzidos pelo laser vermelho, como o uso de alguns fitoterápicos e fitofármacos que têm se mostrado promissores na elevação dos efeitos induzidos pela fonte de luz”, destaca Rodrigues.

O artigo com os resultados da pesquisa com animais foi publicado na revista Lasers in Medical Science.