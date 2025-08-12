Astrônomos encontram objeto misterioso no coração de galáxia vizinha

Astrônomos identificaram um objeto espacial misterioso na galáxia espiral GC 4945, localizada a cerca de 11 milhões de anos-luz da Terra. O achado foi feito com o auxílio do radiotelescópio Atacama Large Millimeter Array (ALMA), no Chile, e despertou o interesse de especialistas do mundo todo por apresentar características únicas.

O objeto foi apelidado de Punctum, que significa "ponto" em latim, e está situado a menos de 200 anos-luz do buraco negro supermassivo no centro da galáxia. Apesar do nome simples, ele se mostrou extraordinário, pois em alguns comprimentos de onda, brilha 100 vezes mais do que Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno vista da Terra.

De acordo com a pesquisadora Elena Shablovinskaia, do Instituto de Estudos Astrofísicos da Universidade Diego Portales, no Chile, Punctum é "surpreendentemente brilhante", emitindo de 10 mil a 100 mil vezes mais luz do que magnetares comuns e superando quase todas as supernovas conhecidas, com exceção da famosa Nebulosa do Caranguejo.

O que mais chama atenção é a polarização da luz emitida pelo objeto, um efeito que indica que as ondas eletromagnéticas estão alinhadas em direções específicas. Punctum tem cerca de 50% de polarização, algo extremamente raro. No universo, alguns fenômenos, como campos magnéticos poderosos ou explosões estelares, podem gerar alta polarização ou alta luminosidade. Mas reunir as duas características ao mesmo tempo, e nesse nível, é algo nunca antes visto.

Os cientistas já compararam Punctum a magnetares, remanescentes de supernovas e filamentos de gás magnetizado, mas nenhum desses candidatos explica totalmente suas propriedades. Por enquanto, a natureza exata do Punctum permanece um mistério.

O estudo foi aceito para publicação na revista Astronomy & Astrophysics e está disponível no repositório científico arXiv.