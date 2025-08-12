Chuva de meteoros Perseidas terá pico máximo nesta quarta-feira

A chuva de meteoros Perseidas ocorrerá na madrugada desta terça (12/8) e quarta-feira (13/8). O fenômeno, em atividade desde julho, atinge seu pico neste mês e poderá registrar entre 50 e 75 meteoros por hora na região Norte do país.

As Perseidas têm como característica principal os riscos luminosos que cruzam o céu rapidamente, popularmente conhecidos como “estrelas cadentes”. Isso acontece devido à alta velocidade das partículas ao entrarem na atmosfera.

A observação do fenômeno não será tão nítida, pois a Lua estará cheia, comprometendo a visualização. Segundo o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional (ON/MCTI), apenas os meteoros mais brilhantes serão visíveis. O pico de observação será por volta das 3h.

O fenômeno ocorre quando a Terra cruza a trilha de detritos deixada pelo cometa Swift-Tuttle. Conforme o Observatório Nacional, a última vez que o cometa passou próximo ao planeta foi em 1992. A travessia mais intensa dessa trilha acontece em agosto. A próxima visualização está prevista para 2126 e deverá ser visível a olho nu.

