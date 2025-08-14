O que significa sonhar com o ex, segundo a psicanálise

Sonhar com o ex pode ser desconcertante. Para muitos, a primeira reação é de preocupação. Segundo a psicanálise, no entanto, a resposta é bem mais complexa. Mais do que um reflexo de um desejo, o ex-parceiro pode surgir nos sonhos como um símbolo que o nosso inconsciente usa para falar de questões internas que, muitas vezes, não têm relação direta com o antigo relacionamento.

De acordo com o psicanalista e professor sênior da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica (ABPC), Artur Costa, "os sonhos nem sempre refletem um desejo consciente. Na psicanálise, entendemos que eles são manifestações simbólicas do inconsciente". Ele explica que o ex pode ser apenas a representação de um período da vida, de algo que foi aprendido ou de feridas que ainda precisam ser curadas. "Pode ter mais a ver com o que aquela relação representou como fase na vida, aprendizados ou feridas do que com um sentimento amoroso atual", esclarece Costa.

O papel do inconsciente

O inconsciente pode ser acionado por gatilhos emocionais ou psicológicos. O sonho com o ex pode ser uma resposta a sentimentos de carência, insegurança ou até mesmo a situações que, de forma subconsciente, lembrem padrões de relacionamentos passados.

Para o especialista, essa manifestação pode, inclusive, servir como um espelho. “Muitas vezes, o sonho com o ex funciona como um espelho, revelando o que a pessoa já superou ou o que ainda precisa elaborar”, pontua Artur Costa. Ele acrescenta que o sonho pode, na verdade, ser um sinal de que a mente está organizando memórias para abrir espaço para novas fases da vida.

Quando o sonho é um alerta

Embora sonhar com o ex seja algo comum, principalmente após o término de um relacionamento, sua recorrência e o peso emocional que ele carrega merecem atenção. "Quando o sonho é recorrente, provoca emoções intensas ou sempre traz a mesma situação, é um sinal de que há conteúdo emocional mal resolvido", alerta Costa.

O especialista explica que essa persistência pode estar relacionada a mágoas, traumas, culpa ou até a expectativas que não foram atendidas e que continuam influenciando. Essa manifestação da mente pode ocorrer tanto logo após um rompimento, quando as emoções estão mais intensas, quanto anos depois, já que basta que um gatilho desperte as lembranças do relacionamento.

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Ciência e Saúde Por que os brasileiros gostam tanto de açúcar

Por que os brasileiros gostam tanto de açúcar Ciência e Saúde Descoberta na Etiópia muda a história da evolução humana

Descoberta na Etiópia muda a história da evolução humana Ciência e Saúde Confira opções de café da manhã rápidos e nutritivos