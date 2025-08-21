Frituras todos os dias: especialista faz alerta sobre os excessos

Aquela porção de batata pode parecer apetitosa, mas excesso pode significar problemas - (crédito: Pixabay/Engin_Akyurt)

Os alimentos fritos fazem parte da alimentação da maioria dos brasileiros. Itens como pastel, batata frita e coxinha, são exemplos de como as comidas preparadas em óleo são atrativas ao paladar. No entanto, especialistas alertam que consumir alimentos fritos em excesso pode causar sérios danos à saúde.

O consumo frequente de frituras aumenta a ingestão de gorduras e promove um desequilíbrio da dieta. “A pessoa que consome alimentos fritos diariamente, está sujeito a ingerir maior quantidade de compostos tóxicos formados em altas temperaturas, como a acroleína, que favorecem inflamação crônica, resistência insulínica e maior risco cardiovascular”, explica a nutricionista Gabrieli Comachio ao Correio.

Além disso, esses alimentos comprometem a microbiota intestinal, favorecendo bactérias pró-inflamatórias. A nutricionista alerta também que o reuso excessivo do óleo nas frituras aumenta a formação de acroleína e outros aldeídos tóxicos.

"Devemos sempre descartar óleo que apresentar cheiro forte, escurecimento ou viscosidade e optar por óleos mais estáveis no cozimento aos refinados, uma sugestão para a substituição é o azeite de oliva extra virgem, óleo vegetais não refinados", detalha a especialista.

Outra dica é adicionar ervas e especiarias ricas em polifenóis como: alecrim, orégano, tomilho e manjericão que reduzem a oxidação lipídica e a formação de aldeídos tóxicos. Métodos de cozimento como forno e airfryer preservam melhor os nutrientes e reduzem compostos nocivos.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes