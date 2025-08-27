CID: entenda o que é e como os médicos usam as classificações

É importante ressaltar que a aromaterapia não substitui o tratamento com remédios. É necessário que haja conhecimento prévio do médico que acompanha o paciente. - (crédito: Chokniti Khongchum - pixabay)

A Classificação Internacional de Doenças (CID) é uma espécie de “código” para doenças humanas. Essas combinações de letras e números são usados pelos médicos para representar doenças e problemas de saúde após o diagnóstico. O sistema foi colocado em prática no ano de 1948 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de padronizar e codificar diagnósticos e condições de saúde.

As CIDs são usadas em diferentes contextos como em registros clínicos, emissão de atestados médicos, estatísticas epidemiológicas, pesquisas e até ajudar na regulação de benefícios previdenciários, como os concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Existem CIDs para praticamente todas as doenças já registradas na medicina. A CID R10 por exemplo, corresponde a dor abdominal pélvica, e segundo a clínica geral Suelen Muniz abrange um conjunto de sintomas inespecíficos. “O uso da CID R10 é frequente em diferentes áreas, como ginecologia, obstetrícia e clínica geral.”, destaca Suelen.

Pela sua amplitude diagnóstica, pode justificar afastamentos variáveis, desde um dia até períodos superiores a 30 dias, dependendo da gravidade e da evolução clínica.

Já a CID K30 corresponde à “dispepsia” - dor ou desconforto persistente na região gástrica, e está geralmente associada a distúrbios funcionais ou inflamatórios no sistema digestivo.

“Por se tratar de uma condição predominantemente crônica ou recorrente, os afastamentos tendem a ser, geralmente, de 1 a 15 dias, sendo incomum sua utilização isolada para concessão de benefício por incapacidade.” comentou a especialista.

Existem também CIDs para quem finge estar doente, como o CID Z76.5, que corresponde a pessoa que fingem estar doentes (simulação consciente). O objetivo é alertar as empresas e firmas sobre as falsas condições do paciente, de forma que o mesmo não consiga perceber a delação.

Conheça algumas CIDs de uso mais comuns no Brasil:

CID-10: J06.9 - Remete a infecção aguda das vias aéreas superiores, seu uso é comum em quadros de gripe, resfriado e alguns casos virais.

CID-10: J45 - Este é o "código" para asma, doença respiratória inflamatória crônica que causa o estreitamento dos brônquios e dos tubos que levam o ar para os pulmões, dificultando a respiração. Os sintomas incluem tosse, chiado no peito e falta de ar.



CID-10: M54.5 - É utilizado para descrever dores lombares ou lombalgia, que é uma dor localizada na parte inferior das costas, na região lombar. Pode ser causada por posturas inadequadas, fraqueza muscular ou até mesmo condições mais sérias como hérnia de disco.

CID-10: I10 - Esta é a CID da Hipertensão, pode ser usada em casos de pressão alta sem causa secundária e acompanhamento clínico.

CID-10: E11 - A diabetes mellitus tipo 2, acontece quando o corpo não utiliza a insulina adequadamente, levando a altos níveis de glicemia no sangue.

CID-10: J 18.9 - CID utilizada para descrever a pneumonia, doença inflamatória que atinge os pulmões. Pela gravidade da doença, essa CID é utilizada geralmente em emergências.

