Aquecimento global aumenta o risco de tubarões desdentados

experimento mostra que danos microscópicos podem ser suficientes para representar um problema sério para os animais que dependem dos dentes para sobreviver - (crédito: Max Baum HHU)

As mudanças climáticas interferem, inclusive na dentição dos tubarões. As feras caçadoras dos oceanos estão perdendo os dentes por causa do aumento da acidez da água dos oceanos. Cientistas da Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf (HHU), da Alemanha, descobriram que, à medida que o fenômeno ocorre, os dentes desses animais ficam mais fracos e mais propensos a quebrar. Um estudo sobre o assunto foi publicado na revista Frontiers in Marine Science.

Os tubarões são famosos por substituírem seus dentes, com novos dentes sempre crescendo à medida que consomem o conjunto atual. Como dependem das presas para capturar seus alvos, isso é vital para a sobrevivência de um dos maiores predadores dos oceanos. Mas a capacidade de regeneração pode não ser suficiente para garantir que eles resistam às pressões de um mundo em aquecimento, em que os oceanos estão se tornando mais ácidos, segundo uma nova pesquisa.

A pesquisa se concentrou apenas nos efeitos químicos da acidificação dos oceanos em tecidos não vivos. Estudos futuros devem examinar as alterações nos dentes, sua estrutura química e a resiliência mecânica em tubarões vivos, disseram os pesquisadores. O experimento mostra, no entanto, que danos microscópicos podem ser suficientes para representar um problema sério para os animais que dependem dos dentes para sobreviver.

"Os dentes de tubarão, apesar de serem compostos de fosfatos altamente mineralizados, ainda são vulneráveis à corrosão em cenários futuros de acidificação dos oceanos", disse o primeiro autor do artigo, Maximilian Baum, biólogo da Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf (HHU). "São armas altamente desenvolvidas, construídas para cortar carne, não para resistir à acidez do oceano. Nossos resultados mostram o quão vulneráveis até mesmo as armas mais afiadas da natureza podem ser."

Acidificação

A acidificação dos oceanos é um processo em que o pH diminui, resultando em águas mais ácidas. Isso é impulsionado principalmente pela liberação de CO2 gerado pelo homem. Atualmente, o pH médio dos oceanos do mundo é de 8,1. Em 2300, espera-se que caia para 7,3, tornando-o quase 10 vezes mais ácido do que é atualmente.

No estudo, os cientistas usaram esses dois valores de pH para examinar os efeitos de água mais ou menos ácida nos dentes de tubarões-de-pontas-pretas-de-recife. Mergulhadores coletaram mais de 600 dentes descartados de um aquário que abrigava os tubarões. Dezesseis dentes — aqueles que estavam completamente intactos e sem danos — foram usados para o experimento de pH, enquanto outros 36 dentes foram usados para medir a circunferência antes e depois. Os dentes foram incubados por oito semanas em tanques separados de 20 litros.

"Este estudo começou como um projeto de bacharelado e se transformou em uma publicação revisada por pares. É um ótimo exemplo do potencial da pesquisa estudantil", disse o autor sênior do estudo, Prof. Sebastian Fraune, que dirige o Instituto de Zoologia e Interações Organísmicas da HHU. "Curiosidade e iniciativa podem desencadear verdadeiras descobertas científicas."

Em comparação com os dentes incubados a pH 8,1, os dentes expostos a água mais ácida foram significativamente mais danificados. "Observamos danos visíveis na superfície, como rachaduras e buracos, aumento da corrosão radicular e degradação estrutural", disse Fraune. Os dentes não cresceram e a estrutura da superfície ficou mais irregular, dando a impressão de imagens 2D. Embora uma superfície dentária alterada possa melhorar a eficiência do corte, ela também pode tornar os dentes estruturalmente mais fracos e mais propensos a fraturas.

Efeitos

O estudo analisou apenas dentes descartados de tecido mineralizado não vivo, o que significa que processos de reparo que podem ocorrer em organismos vivos não puderam ser considerados. "Em tubarões vivos, a situação pode ser mais complexa. Eles poderiam potencialmente remineralizar ou substituir dentes danificados mais rapidamente, mas os custos energéticos disso seriam provavelmente maiores em águas acidificadas", ressaltou Fraune.

Os tubarões-de-pontas-pretas-de-recife precisam nadar com a boca permanentemente aberta para conseguir respirar, de modo que os dentes ficam constantemente expostos à água. Se a água for muito ácida, os dentes automaticamente sofrem danos, especialmente se a acidificação se intensificar, disseram os pesquisadores. "Mesmo quedas moderadas no pH podem afetar espécies mais sensíveis com ciclos de replicação dentária lentos ou ter impactos cumulativos ao longo do tempo", destacou Baum. "Manter o pH do oceano próximo à média atual de 8,1 pode ser crucial para a integridade física das ferramentas dos predadores."



