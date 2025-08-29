Xixi em pé? Funis urinários dividem opiniões entre praticidade e riscos

O funil urinário feminino é um dispositivo que permite às mulheres urinar na posição em pé, de forma higiênica e prática - (crédito: Reprodução/Internet)

Seja em um shopping, no carnaval ou em um banheiro químico, muitas mulheres entram no dilema de usar ou não o banheiro. Existe uma dúvida constante: como se aliviar sem encostar no vaso sanitário? Nas redes sociais, mulheres compartilham as experiências em utilizar produtos como funis urinárias ou urinol, para quem quer mais segurança para se aliviar sem colocar a higiene — ou até a mesmo a saúde — em risco.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lissa Wan, 31 anos, parceira de negócios de recursos humanos, compartilhou um vídeo nas redes sociais ensinando a utilizar o produto. Ao Correio, Wan conta que a primeira vez que usou o acessório foi no carnaval de Salvador em 2023. “Uma das minhas preocupações era como/onde fazer xixi, porque ouvi falar que os banheiros químicos eram muito sujos. Lembrei de uma entrevista que a Ivete Sangalo deu no CQC há um tempão, dizendo que ela fazia xixi no trio elétrico usando funil urinário (aquele descartável em formato de cone) e resolvi comprar pra testar”, relata.

Leia também: Xixi em pé ou sentado? Estudo revela posição mais saudável para homens

Por isso, ela comprou vários modelos de marcas diferentes, tanto descartáveis quanto reutilizáveis. “Testei em casa por um mês e amei o reutilizável, porque dá pra usar de um jeito sem precisar tirar a roupa. É muito seguro e prático, mas eu treinei em casa por duas semanas antes de ir para o carnaval”.

Para utilizar o acessório, ela conta que geralmente se resguarda um pouco mais: vai para um canto, pede para um amigo ficar na frente e faz o xixi em uma garrafinha. “Depois descarto a garrafa e lavo o funil urinário com água limpa. As pessoas ao redor muitas vezes não percebem, porque você consegue fazer de pé, sem tirar a roupa, sem precisar se curvar. É muito prático”, comenta.

Leia também: Xixi em pé: você ainda vai fazer

Apesar de parecer uma situação meio constrangedora e atrair olhares de curiosos, ela explica que a maioria das pessoas se surpreendem pela praticidade. “Ficam olhando, duvidando se não vai vazar”, conta. Mas ela destaca que só utiliza o dispositivo quando sabe que vai passar muitas horas sem acesso fácil a um banheiro higienizado. “Já experimentei o descartável em festivais/shows, mas não me adaptei. Alguns vazam, outros são muito grandes para carregar numa bolsinha pequena. Nesses momentos, prefiro usar o banheiro químico sem o funil urinário mesmo”, confessa.

Marcas ganham espaço

Por conta dessa necessidade, marcas gerenciadas por mulheres que produzem esses funis urinários estão ganhando mais destaque. Uma delas é a Pipizito, fundada por Carol K. Dorow e amigas. A ideia surgiu após uma conversa em uma viagem de carro com o marido durante a pandemia.

Leia também: Mulher fica cinco anos sem fazer xixi após o nascimento do filho

Carol estava apertada para ir ao banheiro, mas enfrentava diversos empecilhos: trânsito, chuva forte e falta de banheiros. Momentos depois, ela conseguiu fazer o xixi, mas em um posto de gasolina, de um jeito desconfortável — agachada e se segurando no box para não encostar no vaso sanitário: "O jeito ruim em que o xixi sempre escorre por todos os lados", comentou.

Em 2022, a marca foi lançada. Desde o início do empreendimento, já foram vendidos mais de 770 mil unidades, fora a distribuição gratuita feita pela marca em eventos, como as corridas de rua. “Estamos tentando trazer essa maior mobilidade para mulheres. Em corridas, foram distribuídas 200 mil unidades. Escutamos muito que mulheres pararam de fazer coisas fora de casa porque sabiam que tinha banheiro para ir”, afirma.

Leia também: Médico retira 35 pedras da bexiga de homem que bebia refrigerante todo dia

Mas é bom para a saúde?

Utilizar o urinol é prático porque evita o contato direto com a superfície dos vasos sanitários e, ao proporcionar uma outra opção para as mulheres urinarem em pé, é conveniente em situações como festas, carnavais, viagens e trilhas. Mas não deve-se ultrapassar o limite.

Victória Gontijo, uroginecologista, explica que o melhor a se fazer é utilizar esse dispositivo em situações extremas — onde não há outra opção ou quando é preciso “agachar” para se aliviar. “A posição de se segurar no banheiro, meio agachado, é péssima, porque está contraindo toda a musculatura, e ao fazer xixi, a musculatura precisa estar totalmente relaxa. Ao ficar em pé, também não consegue fazer o relaxamento total dessa musculatura, então não urinamos completamente”, destaca.

Leia também: Vai se jogar no Carnaval? Especialista reforça a importância da hidratação

Se não urinamos completamente, significa que alguma quantidade de urina permanece dentro da bexiga e, segundo a médica, é algo extremamente ruim para o trato urinário. O uso frequente desses dois métodos — agachada ou funil urinário — pode causar infecções urinárias, bexiga irritada e até mesmo levar ao quadro de bexiga hiperativa, condição que aumenta a sensação de urgência para fazer xixi, consequentemente resultando no aumento de idas ao banheiro.

Mas a infecção também pode vir do outro lado: pelo excesso de “aguentar” segurar o xixi. A especialista diz que essa ação, na verdade, aumenta as chances de desenvolver infecções e problemas no trato urinário. Por isso, em casos de emergência, o dispositivo é uma opção melhor. “É melhor usar o dispositivo em situações extremas. Porém, fazer xixi de cócoras ainda é a melhor do que todas as opções”, afirma.

Leia também: Especialistas explicam os riscos da infecção urinária e como evitar complicações

Caso as mulheres tenham medo de utilizar os vasos sanitários fora de casa por receio de contrair alguma doença, a médica uroginecologista destaca que: “Dificilmente contrai-se doenças usando o banheiro. Nem IST, isso não existe. O que podemos pegar no banheiro são doenças de pele, fungos, micose”.

Para dar mais segurança ainda ela deixa uma dica: “Use álcool líquido, jogue no vaso sanitário, passe um papelzinho por cima e senta. Vai se proteger e urinar corretamente”, destaca.

Como usar o funil urinário

Atualmente, no mercado, existem duas opções: os descartáveis e os reutilizáveis. Os descartáveis geralmente são feitos de papelão e devem ser jogados fora após o uso. Geralmente, esse modelo é vendido em kits. Já os reutilizáveis, são feitos de silicone ou borracha e devem ser higienizados com sabão e água.

Passo a passo para usar um funil urinário:

Posicionamento : Posicione o funil entre suas pernas, de modo que a parte superior fique bem ajustada à sua vulva, cobrindo a uretra. É importante que não haja espaços para evitar vazamentos.

Ajuste da calcinha/roupa íntima : Mova sua calcinha para o lado ou para baixo, apenas o suficiente para permitir o contato direto do funil com sua pele. Não é necessário abaixar toda a roupa.

Direcionamento do fluxo : O bico do funil deve ser direcionado para longe do seu corpo, apontando para o vaso sanitário ou para o chão (se estiver ao ar livre em um local apropriado, como em uma trilha).

Relaxamento : Relaxe os músculos do assoalho pélvico para permitir que a urina flua livremente.

Limpeza: Após o uso, se for reutilizável, limpe o funil com água e sabão e seque-o. Se for descartável, jogue-o no lixo.

Dicas adicionais

Treine em casa : Antes de usar em público, pratique algumas vezes em casa, de preferência no chuveiro. Isso ajuda a pegar o jeito e a se sentir mais confiante.

Leve lenços de papel : Tenha sempre alguns lenços de papel à mão para secar o funil e a si mesma após o uso.

Escolha um material prático: Existem funis de silicone (dobráveis e fáceis de carregar), plástico e até de papel. Escolha o que melhor se adapta às suas necessidades.

Valores

Os preços dos funis urinários variam bastante dependendo do material, marca e local de compra.

Funil de silicone : Os preços costumam variar entre R$20 e R$80. Marcas mais conhecidas ou kits com acessórios podem ser mais caros.

Funil de plástico : Geralmente na mesma faixa de preço dos de silicone, variando entre R$15 e R$70.

Funil de papel (descartável): São vendidos em pacotes e o preço por unidade é bem baixo. Um pacote com 10 ou mais unidades pode custar entre R$10 e R$30.

Você pode encontrar o produto em farmácias, lojas de produtos de aventura e esportes, e em diversos marketplaces online.