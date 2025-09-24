Registro inédito revela sexo a três dos ameaçados tubarões-leopardo

barões-leopardo, em risco de extinção, são flagrados em acasalamento triplo pela primeira vez - (crédito: Divulgação / Universidade Sunshine Coast)

Ménage à trois marinho? Pesquisadores registraram pela primeira vez o acasalamento de tubarões-leopardo (Stegostoma tigrinum) na natureza, com um “triângulo amoroso” envolvendo dois machos e uma fêmea. O evento foi filmado pelo biólogo marinho Hugo Lassauce, da Universidade Sunshine Coast, Austrália, e detalhado em artigo publicado no Journal of Ethology em 18 de setembro.

Em entrevista à CNN, Lassauce comentou que encontros de acasalamento são extremamente raros de se observar em tubarões-leopardo. Até então, os cientistas só tinham testemunhado interações de cortejo, quando um macho persegue a fêmea, mas nunca o ato completo.

Encontrados no Oceano Índico e Pacífico Ocidental, a espécie está ameaçada de extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Embora bastante estudados em cativeiro, pouco se sabia sobre sua reprodução natural.

Como parte de sua pesquisa, Lassauce monitora um ponto de agregação de tubarões-leopardo na Nova Caledônia, em parceria com o Aquarium des Lagons. O local atrai a espécie em determinadas épocas do ano, o que indicava que poderia servir para acasalamento — uma hipótese agora confirmada.

Durante um mergulho em 12 de julho de 2024, Lassauce encontrou dois machos segurando a fêmea pelas nadadeiras peitorais. Consciente da importância da cena, filmou os tubarões por 90 minutos, registrando o primeiro evento conhecido desse tipo.

O trio, com cerca de 2,3m de comprimento cada, permaneceu no fundo do mar. Um dos machos copulou por 63 segundos, seguido pelo segundo por 47 segundos. Após o ato, ambos os machos ficaram imóveis enquanto a fêmea nadava embora. Lassauce explicou ao portal que o esforço físico exaure os machos, que precisam descansar no fundo do mar para recuperar energia. Veja:

A observação integra um estudo mais amplo sobre o comportamento reprodutivo e a ecologia espacial da espécie, contribuindo para esforços de conservação e protocolos de inseminação artificial, afirmou Lassauce, que atua com a iniciativa internacional ReShark.

Christine Dudgeon, pesquisadora sênior da mesma universidade e coautora do artigo, descreveu em comunicado o envolvimento sequencial de dois machos como “surpreendente e fascinante”, destacando a relevância para a diversidade genética dos ovos depositados pelas fêmeas.

Emily Humble, especialista em genômica da conservação da Universidade de Edimburgo, destacou à CNN que a observação evidencia a complexidade da reprodução dos tubarões-leopardo. Além da partenogênese, fêmeas podem acasalar com múltiplos parceiros, e estudos genéticos sobre paternidade múltipla serão essenciais para compreender como essas estratégias afetam a diversidade genética da espécie ameaçada.