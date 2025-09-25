3I/ATLAS bate recorde de cometa mais pesado já registrado

Telescópio Gemini Sul registra novas imagens do cometa 3I/ATLAS, o terceiro objeto interestelar observado no nosso Sistema Solar - (crédito: Divulgação/International Gemini Observatory)

O cometa interestelar 3I/Atlas, descoberto em julho de 2025, surpreendeu astrônomos em um novo estudo, devido ao tamanho e massa: com um núcleo de cerca de 5,6 quilômetros e estimado em 33 bilhões de toneladas, ele é muito mais pesado que os outros visitantes interestelares já registrados, como Oumuamua e Borisov.

Medir o tamanho de um cometa não é simples. É preciso separar o núcleo sólido da cauda formada por gases e poeira que se soltam quando ele se aproxima do Sol. Esses gases funcionam como um “propulsor natural”, mudando um pouco a trajetória e a velocidade do cometa, mas também ajudam a entender seu peso.

Pesquisadores de Harvard analisaram dados de 227 observatórios, coletados entre 15 de maio e 23 de setembro de 2025 pelo Minor Planet Center. Comparando a trajetória do 3I/Atlas com o movimento esperado apenas pela gravidade solar, descobriram que a aceleração não gravitacional foi mínima, abaixo de 15 metros por dia ao quadrado. Apesar da intensa perda de massa de cerca de 150 kg por segundo, o núcleo manteve o comportamento, indicando uma massa extraordinariamente grande.

A equipe concluiu que o objeto pesa mais de 33 bilhões de toneladas, ou 33 trilhões de quilos, tornando-o 3 a 5 ordens de magnitude mais massivo que os outros visitantes interestelares. Para comparação, Oumuamua e Borisov são relativamente leves. Avi Loeb, um dos pesquisadores do estudo, destaca que, dada a frequência prevista de objetos menores, não seria esperado detectar um corpo deste tamanho antes de centenas de outros menores.

Comparações

Para ter uma ideia mais clara, você pode comparar esse número com algumas grandezas conhecidas:

Mais de 5.500 Pirâmides de Gizé;

Equivalente a 144 mil navios de cruzeiro grandes;

66 vezes o peso de toda a humanidade;

Cerca de 3,3 milhões de Torres Eiffel;

33 bilhões de melancias gigantes de 1 tonelada cada;

33 bilhões de balões de ar quente que pesam 1 tonelada;

330 trilhões de barras de chocolate que pesam 100g.