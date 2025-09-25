Carcaju serviu de inspiração para criação do personagem Wolverine

Embora fisicamente diferente do personagem, o carcaju compartilha traços como força, agressividade e a habilidade de enfrentar adversários maiores da natureza. - (crédito: wikimedia commons Manfred Werner)

O personagem Wolverine é certamente um dos mais famosos entre os X-men. Criado pela Marvel Comics, no ano de 1974, o herói foi desenhado Len Wein, John Romita, Roy Thomas e Herb Trimpe e fez sua primeira aparição na 180ª edição da revista em quadrinho O incrível Hulk. Um fato curioso sobre o personagem que poucos sabem é que ele foi inspirado em um animal: o carcaju.

O carcaju — glutão ou wolverine em inglês — é um animal de pelagem marrom e preta, nativo das regiões mais frias da América do Norte, Europa e Ásia. Eles são conhecidos pela agressividade e capacidade de enfrentar animais maiores que eles, tais como ursos e lobos. Esses fatores, em conjunto com o nome, inspiraram a criação do herói.

A ideia de fazer um personagem inspirado neste animal feroz foi de Roy Thomas, que na época, era o editor-chefe da Marvel. Thomas foi o responsável por pensar em um herói-mutante, com características do glutão.

Esses mamíferos são parentes distantes das lontras e ariranhas, e todos fazem parte da família dos mustelídeos. O carcaju, em média, varia de 60 centímetros a um metro de comprimento, com peso de 8 a 18 kg, sendo que os machos podem chegar até aos 30 kg em alguns casos.

São carnívoros que se alimentam majoritariamente de carcaças de grandes animais, mas também podem incluir pequenos roedores e aves na dieta. Em alguns casos podem atacar presas maiores como cervos e renas.

A principal diferença entre o personagem e o carcaju são as garras não retráteis, porém muito afiadas — fator inspirador para a criação do herói. Quando se sente ameaçado, pode expelir um mau cheiro como forma de defesa, assim como os gambás. Esse forte odor é expelido por glândulas presentes na região anal do animal.

Os glutões também tem ótimo olfato, permitindo que farejem o alimento em grandes distâncias e até mesmo abaixo de camadas de neve. Ele é uma das ferramentas de comunicação do carcaju, assim como as vocalizações e os cheiros da urina.

