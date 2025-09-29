Como metanol afeta o organismo? Especialista explica

Diferente do etanol, álcool presente nas bebidas alcoólicas, o metanol é altamente tóxico e pode levar à perda de visão e outras complicações - (crédito: Fulvio Ciccolo/Unsplash)

Registros de mortes por ingestão de metanol em bebidas alcoólicas em setembro acenderam o alerta de autoridades em saúde. Nesta segunda-feira (29/9), o estado de São Paulo registrou a terceira morte por suspeita de intoxicação pela substância em bebidas alcoólicas adulteradas.

Diferente do etanol, álcool presente nas bebidas alcoólicas, o metanol é altamente tóxico e pode levar à perda de visão e outras complicações. Diferentes no uso, os dois compostos se assemelham na aparência e no cheiro, o que torna mais difícil a fiscalização. A presença da substância é um alerta aos perigos do contrabando de bebidas alcoólicas.

Leia também: Como evitar comer microplásticos presentes na nossa comida

A oftalmologista e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) Stefânia Diniz explica como o metanol age no organismo. Segundo a médica, quando metabolizado pelo fígado, a substância é transformada em formaldeído (o formol) e ácido fórmico. Este segundo causa a chamada hipóxia celular, que consiste na falta de oxigênio nas células.

“Mesmo que haja oxigênio no nosso organismo, é como se o ácido fórmico competisse com as células por ele”, explica. Sem o oxigênio, as células ficam impossibilidades de produzir energia por meio da respiração, o que leva a consequência graves e até à morte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Esse ácido fórmico pode atingir todas as células do organismo, mas alguns órgãos são mais vulneráveis aos efeitos. “Os olhos, especialmente o nervo óptico e a retina, são muito sensíveis, o que explica a perda de visão”, explica a especialista. Segundo a oftalmologista, 10mL são o suficiente para causar um quadro de cegueira irreversível.

A perda de visão foi um dos sintomas da designer de interiores Radharani Domingos, 43 anos, em São Paulo (SP). À Globo, a vítima relatou que consumiu três caipirinhas com vodka e chegou a ser entubado.

“O cérebro também é afetado, levando a sintomas como confusão, perda da coordenação motora e até coma”, destaca a médica. “Além disso, o desequilíbrio químico provocado pela intoxicação pode causar vômitos, dor abdominal e um odor característico do hálito”.

Em caso de suspeita, a recomendação é levar o indivíduo imediatamente ao hospital.