InícioBrasil
INTOXICAÇÃO

Duas pessoas morrem intoxicadas por metanol em bebida alcoólica

As vítimas são de São Paulo e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo investigações, intoxicação foi causada por consumo de bebida alcoólica adulterada

jovens em balada, balde de bebidas, combo de bebidas alcoólicas - (crédito: Meta AI )
jovens em balada, balde de bebidas, combo de bebidas alcoólicas - (crédito: Meta AI )

Duas pessoas morreram e outras sete estão internadas por intoxicação causada por metanol após consumirem bebida alcoólica adulterada. As vítimas foram registradas em menos de 18 dias em São Paulo, Limeira (SP) e Bragança Paulista (SP). As hospitalizações ocorreram entre 1º e 18 de setembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao Correio, o 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo informa que investiga a morte de um homem de 38 anos em um hospital da cidade, em 18 de setembro. Exames periciais foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer. Já o 48º Distrito Policial (Cidade Dutra), na capital, instaurou inquérito para apurar um caso de possível intoxicação pela ingestão de bebida adulterada. Depoimentos de testemunhas, vítimas e envolvidos estão sendo colhidos, além de análises periciais.

O metanol (CH³OH) é um tipo de álcool simples, incolor e inflamável, de cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Embora possa ser encontrado em pequenas quantidades em frutas, vegetais e até produzido pelo corpo humano em baixíssimas doses, torna-se altamente tóxico quando ingerido em concentrações elevadas. A substância pode causar náuseas, dor abdominal, cegueira e até a morte.

Apesar da toxicidade, o metanol tem diversas aplicações seguras na indústria. Ele é utilizado na fabricação de formaldeído, ácido acético, tintas, solventes e plásticos, além de estar presente em produtos como anticongelantes, limpa-vidros e removedores de tinta. Também já foi usado como combustível em corridas automobilísticas e pequenos motores.

No Brasil, uma das principais funções do metanol é servir como matéria-prima na produção de biodiesel, em um processo químico chamado transesterificação. Fora dessas aplicações industriais, o produto não deve ser comercializado para consumo humano ou adicionado em combustíveis comuns.

Saiba Mais

 

 

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 28/09/2025 16:10 / atualizado em 28/09/2025 16:12
x