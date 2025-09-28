Duas pessoas morrem intoxicadas por metanol em bebida alcoólica

Duas pessoas morreram e outras sete estão internadas por intoxicação causada por metanol após consumirem bebida alcoólica adulterada. As vítimas foram registradas em menos de 18 dias em São Paulo, Limeira (SP) e Bragança Paulista (SP). As hospitalizações ocorreram entre 1º e 18 de setembro.

Ao Correio, o 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo informa que investiga a morte de um homem de 38 anos em um hospital da cidade, em 18 de setembro. Exames periciais foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer. Já o 48º Distrito Policial (Cidade Dutra), na capital, instaurou inquérito para apurar um caso de possível intoxicação pela ingestão de bebida adulterada. Depoimentos de testemunhas, vítimas e envolvidos estão sendo colhidos, além de análises periciais.

O metanol (CH³OH) é um tipo de álcool simples, incolor e inflamável, de cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Embora possa ser encontrado em pequenas quantidades em frutas, vegetais e até produzido pelo corpo humano em baixíssimas doses, torna-se altamente tóxico quando ingerido em concentrações elevadas. A substância pode causar náuseas, dor abdominal, cegueira e até a morte.

Apesar da toxicidade, o metanol tem diversas aplicações seguras na indústria. Ele é utilizado na fabricação de formaldeído, ácido acético, tintas, solventes e plásticos, além de estar presente em produtos como anticongelantes, limpa-vidros e removedores de tinta. Também já foi usado como combustível em corridas automobilísticas e pequenos motores.

No Brasil, uma das principais funções do metanol é servir como matéria-prima na produção de biodiesel, em um processo químico chamado transesterificação. Fora dessas aplicações industriais, o produto não deve ser comercializado para consumo humano ou adicionado em combustíveis comuns.