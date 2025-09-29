Saiba qual é a flor também conhecida como 'monsenhor'

Os crisântemos são conhecidos pela variedade de cores vivas e pela delicadeza - (crédito: Freepik)

Originário do leste asiático, o crisântemo, também conhecido como ‘monsenhor’, atinge o auge da floração durante o mês de outubro. A espécie de flor é uma das mais demandadas durante o Dia de Finados, em 2 de novembro.

Os crisântemos são conhecidos pela variedade de cores vivas e pela delicadeza. Estima-se que existam mais de 800 tipos de cores, tamanhos e formatos de pétalas. A diversidade se deve ao fato de que a flor é uma híbrida de pelo menos outras cinco espécies. Já o nome, é derivado do gênero botânico da família Asteraceae: Chrysanthemum, que significa flor de ouro.

Além de servirem como ornamentos, os crisântemos têm funções medicinais e até gastronômicas. Na China, um dos países de origem da espécie, a flor é utilizada como remédio para dor de cabeça. As pétalas também podem ser usadas em saladas e as folhas em bebidas.

A substância piretrina, encontrada nos crisântemos, tem a propriedade de repelir mosquitos, baratas e moscas. Assim, a flor é uma ótima pedida para enfeitar jardins e buquês.

Como cuidar?

O primeiro passo para envasar um crisântemo, é escolher um recipiente com boa drenagem e um substrato leve e rico em matéria orgânica. O vaso deve estar posicionado em local com luz solar indireta. A flor deve ser regada moderadamente, mantendo a umidade do solo, sem encharcá-lo. Também é importante remover flores e folhas murchas para estimular novos brotos.

Dia do Crisântemo

No Japão, a flor tem uma data própria: 9 de setembro. O Dia do Crisântemo - ou Kiku no Sekku, em japonês - é um dos festivais japoneses mais antigos e sagrados. A flor também é associada à figura do imperador do Japão, representada no símbolo do brasão imperial.