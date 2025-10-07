Cruzeiros nos EUA têm recorde de doenças gastrointestinais em quase 20 anos

Na semana passada, autoridades sanitárias dos EUA confirmaram o 19º surto a bordo do Serenade of the Seas, embarcação da Royal Caribbean International - (crédito: Wikipedia Commons)

Os navios de cruzeiro que navegam nas águas dos Estados Unidos enfrentam um recorde preocupante este ano. De janeiro a setembro, já foram registrados 19 surtos de doenças gastrointestinais a bordo, o maior número desde 2007, segundo dados divulgados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O norovírus, conhecido por causar vômitos e diarreia, é apontado como o principal responsável.

Na semana passada, o CDC confirmou o 19º surto a bordo do Serenade of the Seas, embarcação da Royal Caribbean International. Ao todo, 94 passageiros e quatro tripulantes adoeceram durante a viagem. O caso soma-se a outros 13 surtos de norovírus em 2025, além de registros envolvendo ciguatera, uma doença transmitida pela ingestão de peixes de recife contaminados — espécies que vivem em grandes estruturas aquáticas de corais — e E. Coli, bactéria bacilar. Três episódios ainda não tiveram a origem confirmada.

O Programa de Saneamento de Embarcações do CDC, responsável por monitorar ocorrências em navios em águas americanas, já contabiliza mais surtos do que em todo o ano passado, quando houve 18 registros, e muito acima dos 14 casos relatados em 2023.

De acordo com a agência, os surtos são favorecidos pelo grande volume de passageiros em um ambiente fechado e pela constante interação entre pessoas de diferentes regiões do mundo. "Doenças podem ser transmitidas por meio de alimentos ou água contaminados ou de pessoa para pessoa. Tocar em corrimãos, botões de elevador, utensílios compartilhados e até cumprimentos pode transmitir micróbios", destacou o órgão em nota.

Só em 2024, mais de 20 milhões de passageiros embarcaram em cruzeiros partindo de portos nos EUA. As autoridades de saúde reforçam medidas de prevenção para reduzir o risco de contaminação, como lavar as mãos com frequência, descansar, manter-se hidratado e evitar contato com pessoas doentes.

O CDC ainda orienta que passageiros que apresentem sintomas comuniquem imediatamente o centro médico da embarcação para evitar a propagação da doença.