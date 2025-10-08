A fruta que tem um suco delicioso e ajuda a perder peso

A amora é uma das melhores opções naturais para perda de peso, pois ela tem diversos benefícios ao organismo. Ela pode ser consumida sozinha, em sobremesas, chás ou suco natural, ajuda a controlar o apetite e a estimular o metabolismo.

De acordo com o nutricionista Eduardo Lustosa, a amora é uma fruta completa. "A amora é rica em fibras solúveis e insolúveis, que aumentam a sensação de saciedade e ajudam no funcionamento intestinal", explica. "Além disso, contém vitamina C, potássio, magnésio e compostos antioxidantes como antocianinas, que ajudam a combater a inflamação celular”, completa o especialista.

A fruta é rica em antioxidantes potentes, como as antocianinas, que ajudam a combater inflamações e a manter o metabolismo funcionando normalmente. "As antocianinas podem reduzir o acúmulo de gordura no fígado e melhorar a oxidação de lipídios, o que, indiretamente, ajuda a acelerar o metabolismo", complementa Lustosa.

O suco natural de amora também tem benefícios, quando feito sem açúcar. "O suco de amora pode ter efeito termogênico leve, especialmente quando consumido sem adição de açúcar e com a fruta in natura ou polpa integral", explica.

Além disso, a amora é rica em vitamina C, vitamina K e manganês, nutrientes que auxiliam no sistema imunológico, na manutenção da saúde óssea e na prevenção do envelhecimento precoce. "É uma fruta pequena no tamanho, gigante nos benefícios”.

Uma pequena quantidade diária já faz diferença, o nutricionista sugere a ingestão diária de cerca de 100g, o que corresponde a um punhado de amoras frescas ou a um copo de suco natural e que proporciona, em média, 5g de fibras e apenas 43 calorias.

O nutricionista completa com um alerta: “O chá das folhas de amora, muito utilizado na medicina popular, não deve ser consumido em grandes quantidades sem orientação médica, especialmente por quem toma medicamentos para pressão ou diabetes”.



Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

