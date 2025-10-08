Como fazer suco de jabuticaba no liquidificador

"Quanto mais escura a casca da fruta, maior a concentração que ajudam a "proteger" nossas células contra inflamações e doenças", diz especialista - (crédito: Freepik)

A jabuticaba é um alimento funcional e extremamente nutritivo de acordo com o nutricionista Eduardo Lustosa. Ela pode ser consumida sozinha, no suco, geleias e até em bebidas alcoólicas.

Segundo o nutricionista, a fruta é rica em:

Fibras, que melhoram o trânsito intestinal e ajudam na saciedade;

Vitamina C, importante para a imunidade;

Vitaminas do complexo B, que auxiliam no metabolismo;

Potássio e magnésio, minerais que contribuem para o bom funcionamento do coração e dos músculos.

Além disso a jabuticaba tem um baixo índice glicêmico, ou seja, libera o açúcar no sangue de forma mais lenta, virando uma ótima opção para quem precisa controlar a glicose.

Não é preciso de muito para aproveitar um suco natural fresquinho. Para tornar o consumo mais saudável, o indicado é que não se utilize açúcar no processo.

Ingredientes

1 xícara (chá) de jabuticabas

2 xícaras (chá) de água

1 colher (sopa) de limão (opcional)

Modo de preparo

Para fazer o suco é muito simples, junte a jabuticaba, água e o limão no liquidificador e bata até triturar bem. Assim que estiver bem batido, passe pela peneira para tirar qualquer resto ou pedaço maior que tenha restado. O que ficar na peneira pode ser reservado para fazer geleia.

O limão deixa o suco refrescante, mas para deixar ainda mais, pode ser adicionado cubos de gelo, para realizar essa etapa do processo, basta bater o gelo com o suco já peneirado no liquidificador.



