Como fazer suco de jabuticaba no liquidificador

A jabuticaba é um alimento funcional e extremamente nutritivo de acordo com o nutricionista Eduardo Lustosa. Ela pode ser consumida sozinha, no suco, geleias e até em bebidas alcoólicas.
Segundo o nutricionista, a fruta é rica em:
- Fibras, que melhoram o trânsito intestinal e ajudam na saciedade;
- Vitamina C, importante para a imunidade;
- Vitaminas do complexo B, que auxiliam no metabolismo;
- Potássio e magnésio, minerais que contribuem para o bom funcionamento do coração e dos músculos.
Além disso a jabuticaba tem um baixo índice glicêmico, ou seja, libera o açúcar no sangue de forma mais lenta, virando uma ótima opção para quem precisa controlar a glicose.
Não é preciso de muito para aproveitar um suco natural fresquinho. Para tornar o consumo mais saudável, o indicado é que não se utilize açúcar no processo.
Ingredientes
1 xícara (chá) de jabuticabas
2 xícaras (chá) de água
1 colher (sopa) de limão (opcional)
Modo de preparo
Para fazer o suco é muito simples, junte a jabuticaba, água e o limão no liquidificador e bata até triturar bem. Assim que estiver bem batido, passe pela peneira para tirar qualquer resto ou pedaço maior que tenha restado. O que ficar na peneira pode ser reservado para fazer geleia.
O limão deixa o suco refrescante, mas para deixar ainda mais, pode ser adicionado cubos de gelo, para realizar essa etapa do processo, basta bater o gelo com o suco já peneirado no liquidificador.
Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles